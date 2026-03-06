El gran día del Señor de Oviedo: la cofradía del Nazareno incorpora nuevos miembros

Los nazarenos de Oviedo, la cofradía que en 1995 comenzó a recuperar la tradición de las procesiones, perdida desde casi tres décadas antes, celebraron este viernes su particular punto de inflexión de la Cuaresma con la culminación de su novena que tuvo lugar en su sede de la iglesia de Santo Domingo, a la vera y cobijo del Campillín. Este tiempo de preparación para la Semana Santa sirvió de presentación para la nueva hermana mayor, Paloma de la Cal, quien tuvo cálidas palabras para su predecesor, José Ángel Getino.

La nueva hermana mayor animó a formar parte de esta hermandad para procesionar e ir más allá de la mera asistencia a la procesión del Miércoles Santo, cuando cae la tarde. «Esta cofradía necesita manos y el Señor de Oviedo pies para caminar juntos en la procesión. Os necesitamos», emplazó Paloma de la Cal al término de la eucaristía, que presidió el padre Lastra.

Antes, la hermandad había entregado sus medallas a una veintena de cofrades, entre los que había mayores, jóvenes y niños, hombres y mujeres. Algunos nuevos, otros no tenían todavía la medalla. Todos ellos posaron junto a la imagen del Nazareno, que carga con el madero de la cruz con su túnica morada y que estuvo toda la jornada del «viernes de los credos», al lado izquierdo del crucero del templo de los Dominicos. La feligresía, que llenaba el templo, premió con un aplauso espontáneo a los cofrades.

La presentación del cartel de la procesión del Nazareno. / Guillermo García

La misa acabó con el canto de «Sube el Nazareno», a cargo del coro San Roque de Lastres, que dio gran ceremoniosidad a una cita esperada con gran expectación entre los hermanos y hermanas que integran esta cofradía, que presume de más de cuatro siglos de tradición. Por si fuera poco, los nazarenos tratan, si cabe, de dotar de mayor ceremoniosidad a este día con la presentación del cartel anunciador de su procesión del Miércoles Santo, que este año cumplirá nada menos que 31 años desde que la hermandad del hábito morado llevara la imagen del que llaman Señor de Oviedo por las calles de la zona centro y casco antiguo, desde la iglesia de los Dominicos y cuesta de Marqués de Gastañaga arriba.

Campaña solidaria

El cartel que anuncia la procesión del próximo 1 de abril, elegido mediante un concurso, es obra del joven Pelayo Cabrera García de la Noceda, quien no pudo recoger el diploma acreditativo por encontrarse indispuesto, pero lo hizo su madre, Mónica García de la Noceda.

La cofradía anunció para los domingos de marzo una nueva campaña de Solidaridad Nazarena, que consiste en la venta de bolsas solidarias a 3,50 euros. El dinero recaudado será para ayudar a personas sin recursos y se repartirá entre Cáritas parroquial y una iniciativa solidaria que tienen los dominicos en Cuba.