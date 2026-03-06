La gran familia de la Policía Nacional en Asturias más unida que nunca: "Nos hacía ilusión juntarnos"

Un céntrico restaurante de la región se convirtió por un día en el epicentro de la emoción y el recuerdo. Un total de 255 policías, en su mayoría ya retirados pero con el uniforme grabado en el alma, se citaron el jueves para celebrar la cuarta edición de una jornada que ya es sagrada: la unión de la «gran familia» de la Policía Nacional de Asturias. Lo que empezó hace cuatro años como un encuentro de 75 amigos se ha transformado en un fenómeno de afecto y amistad.

El gran protagonista de la jornada fue Francisco Vilares, quien a sus «96 años, tres meses y dos días» asistía por primera vez. Con una lucidez envidiable, Vilares recordaba su ingreso en el cuerpo el 1 de diciembre de 1952: «Fui el 24 de una promoción de 350 tras superar la papeleta trece». El veterano, que sirvió décadas en la plana mayor de Buenavista, confesó su emoción al ver la evolución del cuerpo: «De aquella éramos militares y ahora son civiles, pero me producen un profundo afecto porque todos somos compañeros». Su presencia fue el puente perfecto entre la antigua Policía Armada y la actual.

La iniciativa es fruto del empeño de jubilados como José Antonio Otero, quien soñaba con este momento mientras patrullaba codo a codo en el cuartel. «Teníamos la ilusión de seguir reuniéndonos al llegar a esta edad. Este año paramos en 255 porque ya no cogíamos más», explicaba Otero, destacando que asistieron muchos excompañeros de Buenavista y otras comisarías asturianas.

Nacho Alonso, portavoz de la Jefatura Superior, destacaba el clima de cordialidad presidido por el Jefe Superior, Jorge Ignacio Moreno. «Queremos ir ampliando este encuentro entre activos y jubilados», señalaba, reafirmando que, por encima de rangos y épocas, prevalece el espíritu de servicio y la amistad compartida bajo el cielo de Asturias. La jornada concluyó entre brindis, fotos de grupo y el firme compromiso de volver a encontrarse para seguir honrando su historia común.