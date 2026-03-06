El importante acuerdo cerrado por el Centro Asturiano de Oviedo a meses de celebrar su centenario

El Centro Asturiano de Oviedo y Adarsa renovaron este viernes su acuerdo de colaboración en un acto celebrado en las instalaciones de la empresa en Siero. El documento fue firmado por el presidente del club de Campo, Gerardo Martínez Quesada, y el gerente de los concesionarios Adarsa de Siero y Avilés Luis Abella González, quienes reafirmaron el compromiso de ambas entidades con el impulso del deporte y la actividad social en Asturias.

Gracias a esta renovación, Adarsa continuará siendo patrocinador del Torneo Adarsa de Tenis, que este año celebrará su XXIII edición en septiembre en las instalaciones del Centro Asturiano, consolidado como uno de los torneos deportivos con mayor participación de la ciudad.

El acuerdo, renovado por un año más, refuerza una colaboración ya consolidada entre ambas entidades y permitirá seguir impulsando actividades deportivas y sociales dirigidas a los más de 17.500 socios del club. El Centro Asturiano celebrará en 2027 su centenario.