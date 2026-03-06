IU reclama la comparecencia de Mario Arias para dar explicaciones a los vecinos de este barrio de Oviedo

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo registró este viernes una solicitud pidiendo la comparecencia del concejal responsable del área de Participación Ciudadana, Mario Arias. El objetivo de esta petición es que el Primer Teniente de Alcalde dé explicaciones sobre la situación generada con el movimiento vecinal de Ciudad Naranco por el proyecto de los equipamientos deportivos del barrio y sobre las gestiones realizadas por el equipo de gobierno para atender sus reivindicaciones.

En la solicitud registrada, Izquierda Unida también solicitó que los integrantes del movimiento vecinal puedan comparecer para trasladar directamente su posición ante la corporación municipal y explicar las demandas que llevan años planteando en relación con las necesidades de Ciudad Naranco. "Cuando un barrio lleva años reclamando equipamientos y además pide información sobre una instalación que se está construyendo en su entorno, lo mínimo que puede hacer el Ayuntamiento es escuchar y dar explicaciones claras", señaló el edil Alejandro Suárez.

"La participación ciudadana no puede quedarse en un eslogan. Si el equipo de gobierno habla de participación, tiene que llevarla a cabo, y eso significa hablar con los vecinos y tener en cuenta sus demandas cuando se toman decisiones que afectan directamente a su barrio", concluyó Suárez, que dejó claro que la intención de IU es conseguir avanzar hacia soluciones que respondan a las demandas de Ciudad Naranco.