Los juegos reunidos del Baudilio Arce: el colegio participa en un programa para alumnado con altas capacidades

Un juego de la oca transformado para aprender conceptos relacionados con el reciclaje, una versión del Monopoly, en el que se compran las herramientas necesarias para construir un ordenador, o una ruleta de palabras con preguntas y definiciones vinculadas a la transformación del comercio local, que se llama «Pasaletras». Son juegos de mesa diseñados, dentro de un proyecto dirigido al alumnado con altas capacidades, por escolares del colegio Baudilio Arce, que utilizarán todos los estudiantes del centro.

Esta es una iniciativa de alcance regional puesta en marcha por la Consejería de Educación y Valnalón, entidad dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Surgió en el marco de la estrategia emprendida en el curso 2022/2023 por el Principado para la detección de alumnado con altas capacidades.

En el curso siguiente se inició como un proyecto piloto en tres centros asturianos y la red ha ido creciendo. En 2024/25 la formación llegó a quince centros y en este curso a diecinueve, con un total de medio centenar de docentes y orientadores que han participado en las jornadas. «Buscando la clave» es el programa que fue implantado, dirigido a alumnos de entre 7 y 10 años. En el colegio Baudilio Arce se dio un paso más y se puso en marcha el proyecto «Generando la clave», que abarca desde 2º de Primaria a 6.º, con la participación de escolares de 7 a 12 años.

Los estudiantes pasaron de resolver retos a ser creadores y diseñar juegos de mesa. Fueron 25 los escolares que participaron en estas sesiones, que trabajaron en cinco grupos. Tras el diseño y la elaboración del material los participantes en el taller «lo explicarán a todos los alumnos en las aulas para que jueguen», aseguró el director del colegio, José Naves.

Uno de los juegos de mesa creados.

El centro pretende que estos juegos de mesa formen parte de los patios activos, de forma que se sitúen en un espacio en el que esté a disposición de todos los escolares. En las sesiones, los alumnos «primero investigan y después crean», explicó Mónica García, coordinadora del proyecto en el colegio. Todo lo hacen en grupos, conformados cada uno de ellos por un alumno de cada curso.

Con esta actividad, los escolares «se inician en el método científico», señaló el ingeniero David Fernández, que, junto a Lucía Rodríguez, fueron los técnicos de Valnalón que formaron y asesoraron a los profesores. Por parte del centro participó también la orientadora María Victoria Blanco.

Para diseñar los juegos de mesa, inspirados en otros ya creados, se propusieron cuatro temas: la transformación del comercio local, el cambio climático, la alimentación saludable y el uso de la tecnología. Durante el proceso, los alumnos «tras conocer cuáles eran los temas, plantearon preguntas relacionadas con ellos e investigaron», señalaron los docentes. Después se centraron en los juegos de mesa, cada grupo en uno de ellos. Al terminar de crearlos cada equipo explicó al resto de los participantes en el proyecto en qué consistió su trabajo y cómo se jugaba.

El grupo de trabajo que ha desarrollado la metodología, formado por la unidad de altas capacidades de la Consejería de Educación y Valnalón, invita a los centros educativos de la región que lo deseen a sumarse y aplicar estos programas de enriquecimiento curricular. En ellos participan alumnado con altas capacidades diagnosticadas o en vías de evaluación.