El lado más solidario de los veteranos del Real Oviedo: donan a la Cocina Económica todos los productos necesarios para una gran fabada

Los veteranos del Real Oviedo muestran cada poco su lado más solidario colaborando con la Cocina Económica. La última acción que llevaron a cabo fue la donación de todos los productos necesarios para una deliciosa fabada. Las fabas fueron donadas por Finca El Ribeiro y el compango por el grupo liderado por Vicente González-Villamil. Una parte de los manjares también fueron para la Fundación Banco de Alimentos. De igual forma, los miembros del colectivo ayudaron a los trabajadores a servir en los platos con los diferentes alimentos.

El objetivo de la Cocina Económica es ofrecer a los usuarios una dieta variada. El año pasado, y hasta el 10 de diciembre, superaron los cien mil servicios. En concreto, sirvieron 62.148 comidas y 46.855 cenas. Cada una de estas incluye: una sopa, un primer plato, un segundo, un postre y un colacao caliente. Siempre con el objetivo de ofrecer menús con alimentos saludables y nutritivo. Una parte fundamental de los alimentos es gracias a las donaciones que reciben de los ovetenses y de las diferentes empresas.

Además, para las familias con niños les entregan una gran cantidad de productos. Los menores no pueden comer en el comedor social. Es por ello que el año pasado colaboraron directamente con 297 familias, proporcionándoles alimentos sin procesar organizados a modo de cesta de la compra. Gracias a esta iniciativa, pudieron ayudar a un total de 869 personas, de las cuales 355 son menores de edad, brindándoles no solo sustento, sino también un apoyo esencial para mejorar su calidad de vida en momentos de dificultad.