Oviedo culmina las obras del Luis Oliver y el público podrá volver a las gradas este fin de semana

Los aficionados del Club Deportivo Grujoan y del Pumarín Club de Fútbol podrán volver a las gradas del Luis Oliver este fin de semana. Después de algo más de dos meses de trabajos en las instalaciones municipales, las obras de renovación de la valla de la única tribuna del campo ya han finalizado. El Ayuntamiento de Oviedo también aprovechó para revisar y arreglar el graderío del Álvarez Rabanal para evitar sustos como el sucedido el pasado mes de noviembre con la caída de una niña.

Aquel incidente, que por fortuna se saldó solo con un chichón para la menor, encendió todas las alarmas y llevó a los técnicos municipales a analizar el estado de la grada, detectando un importante deterioro en las vallas de protección. Los balonazos y la falta de mantenimiento habían provocado grandes agujeros en varios soportes y la ausencia de barras de seguridad en distintos puntos, una situación que obligó a cerrar esta parte de la instalación para evitar riesgos entre los aficionados.

Con los trabajos ya rematados, la grada recupera ahora su uso habitual y permitirá que el público vuelva a seguir los partidos desde la tribuna con garantías de seguridad. La intervención pone fin a una situación que se arrastraba desde noviembre y devuelve la normalidad a un campo muy utilizado cada fin de semana, tanto por los equipos como por sus seguidores.