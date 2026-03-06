Oviedo vibrará con Mónica Naranjo: la artista ofrecerá un concierto único en San Mateo

Las fiestas de San Mateo siguen tomando forma en el calendario musical de Oviedo y ya tienen un nuevo nombre propio. Tras las confirmaciones de Leiva y Rodrigo Cuevas, el equipo de gobierno de Alfredo Canteli anuncia ahora la incorporación de Mónica Naranjo, que actuará el próximo 15 de septiembre en el recinto de La Ería con su gira "Greatest Hits Concerts".

La voz de Figueres, una de las más reconocibles del pop en español desde los años noventa, regresará a Asturias con un espectáculo concebido como celebración de tres décadas de carrera. Será además su único concierto en el Principado dentro de esta gira con la que la artista repasa los grandes momentos de su trayectoria.

Esta confirmación añade un nuevo acento a un cartel que ya apuntaba alto. Hace meses que la concejalía de Festejos, dirigida por la edil Covadonga Díaz, empezó a dibujar el mapa sonoro de las celebraciones con la confirmación del madrileño Leiva, que regresará a la ciudad el 19 de septiembre con su "Tour Gigante". Y también con la presencia del ovetense Rodrigo Cuevas, que ha reservado el día grande de las fiestas, el 21 de septiembre, para presentar en casa su gira "La Belleza".

Con la incorporación de Naranjo, el programa gana una de esas voces capaces de convertir un concierto en un acontecimiento. No en vano, canciones como "Sobreviviré", "Desátame", "Pantera en libertad" o "Europa" forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Temas que, previsiblemente, volverán a corearse en septiembre bajo el cielo todavía templado del final del verano ovetense.

La artista catalana llegará a La Ería con un formato pensado para recorrer lo mejor de su repertorio. "Greatest Hits Concerts" reúne sus clásicos imprescindibles con canciones más recientes, como "Por un like", y rescata también piezas del álbum "Chicas malas". Todo ello acompañado por su banda, bailarines y coristas, vestuario diseñado especialmente para la gira y una producción escénica de gran formato.

El espectáculo propone un viaje por las canciones que han marcado su trayectoria, reinterpretadas para esta gira con nuevos arreglos y una puesta en escena cuidada al detalle. La potente voz de Naranjo, una de las más singulares del panorama musical en español, será el hilo conductor de una noche de emoción y la celebración.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta este mes a través de Vivaticket y El Corte Inglés, con un precio de 35 euros más gastos de gestión en anticipada. El día de la actuación podrán adquirirse también en taquilla por 40 euros. Todo apunta a que la cita será una de las más multitudinarias del programa musical mateíno.

El recinto de La Ería, el gran escenario de la ciudad durante las fiestas de San Mateo de los últimos años, volverá así a reunir a miles de personas. Allí, entre focos, pantallas y un murmullo creciente de público, sonarán himnos que han atravesado décadas. Porque la historia de Mónica Naranjo también es la historia de muchas noches de música compartida.

Su regreso a Oviedo se anuncia, además, como uno de los momentos más esperados de las próximas fiestas, que serán las últimas organizadas por el equipo de gobierno antes de las elecciones municipales de mayo de 2027. En una ciudad que cada septiembre mezcla tradición y escenario, la presencia de la cantante añade un brillo especial al cartel. Queda todavía verano por delante, pero San Mateo ya empieza a sonar.

Cuando llegue la noche del 15 de septiembre y se apaguen las luces del recinto por un instante, bastará un primer acorde para que La Ería se transforme en un gran coro. Entonces Oviedo cantará. Y San Mateo volverá a confirmarse como una fiesta donde la música también escribe su propia historia colectiva y viva.