El PP denuncia la «absoluta incapacidad» de Barbón para desbloquear el antiguo HUCA

El Partido Popular de Asturias elevó este viernes el tono contra la gestión del Ejecutivo autonómico en la capital. Los diputados regionales Manuel Cifuentes y José Cuervas-Mons denunciaron lo que consideran una «absoluta incapacidad» del Gobierno de Adrián Barbón para sacar adelante proyectos vitales para Oviedo, señalando especialmente el «abandono vergonzoso» de los terrenos del antiguo HUCA en El Cristo y el «caos» que rodea a la reunificación de las sedes judiciales.

Para Cifuentes, la situación del antiguo hospital no es un retraso administrativo más, sino el «símbolo del desgobierno y la desidia». Tras años de «titulares grandilocuentes», el parlamentario popular lamentó que quien visita hoy la zona solo encuentra «degradación». «No es por falta de consenso, ni por culpa de la Universidad o de la Justicia; si El Cristo sigue abandonado es por la incapacidad de Barbón», sentenció.

«Trilerismo político»

La crítica popular se extendió al anuncio del Presidente del Principado de «liderar personalmente» la unificación de sedes judiciales. Un movimiento que, a ojos del PP, genera «más dudas que certezas». Cifuentes se preguntó si este paso implica que el consejero del ramo «no es capaz» o si el Gobierno «simplemente necesita otra foto».«El Gobierno del Principado no puede seguir jugando al trilerismo político. No se puede anunciar liderazgo mientras se practica la dejadez», afeó Cifuentes.

El PP también salió en defensa de la Universidad de Oviedo, acusando al Principado de intentar «fabricar un culpable» para tapar su propia falta de planificación. Según el diputado, el Ejecutivo está presionando a la institución académica para un traslado «materialmente imposible» al no existir infraestructuras preparadas.

Dudas sobre el liderazgo

Por su parte, José Cuervas-Mons mostró su preocupación por la implicación directa del jefe del Ejecutivo en el conflicto: «Cuando escuché al Presidente decir que se iba a poner al frente, sinceramente me echo a temblar». El diputado recordó que experiencias previas de liderazgo directo de Barbón en materias como el reto demográfico son, a su juicio, «para olvidar».

Los populares temen que, ante la proximidad de citas electorales, el PSOE intente «reciclar» estos incumplimientos como nuevas promesas, algo que calificaron de «falta de respeto intolerable» para los ovetenses.