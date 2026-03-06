¿Qué requisitos exige la UE a Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura? Son seis criterios que se cumpirán

Ser Capital Europea de la Cultura no depende exclusivamente del patrimonio histórico. No basta con albergar los monumentos prerrománicos de Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo o San Julián de los Prados, ni con contar con la riqueza cultural de la Catedral de Oviedo. Las instituciones europeas quieren que cada ciudad deje un legado a largo plazo y valorarán la calidad artística de las propuestas. Estos son solo dos de las seis exigencias que el jurado internacional tendrá en cuenta para cada una de las nueve ciudades que, a partir de la próxima semana, competirán por superar la primera fase. Oviedo se enfrenta a Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo. Las entrevistas con los diez expertos internacionales tendrán lugar en la sede madrileña del Ministerio de Cultura y se celebrarán por orden alfabético. Así, el miércoles, a las 9.05 horas, será el turno del equipo local. El viernes se conocerá qué ciudades pasan a la siguiente fase y el próximo año se anunciará la ganadora.

La capital asturiana tiene muy claros los requisitos exigidos. El Ayuntamiento aprobó en diciembre, y con una amplia mayoría, el Plan Estratégico Cultural de Oviedo (PECO), con el que establece la organización del sector durante los próximos diez años. Entre las propuestas figura la realización de un análisis detallado sobre el estado de cada uno de los equipamientos escénicos para acometer un ambicioso plan de inversiones. También se creará un espacio expositivo, bien en la antigua nave de la Popular Ovetense de la Fábrica de Gas o en La Vega; la administración local redactará un plan para el monte Naranco que genere «experiencias singulares» con los monumentos prerrománicos como escenarios principales, y se crearán alianzas escénicas con las ciudades cantábricas de Gijón, Avilés, A Coruña, Santander, Bilbao y San Sebastián. Incluso se aspira a llegar hasta Canadá.

En este punto entra en juego el segundo de los requisitos exigidos para ser Capital Europea de la Cultura: la calidad artística. Apoyar a los creadores es otro de los grandes retos. Para ello, se pondrá en marcha un programa de acogida al talento creativo; se convocarán becas para jóvenes creadores y se lanzará el programa «Oviedo CREA», que incluye el reconocimiento, la promoción y la proyección nacional e internacional de los creadores locales. Del mismo modo, habrá conexiones con la diáspora creativa ovetense, acciones para atraer a artistas internacionales y colaboración con entidades privadas y del tercer sector.

La participación ciudadana es una de las señas de identidad de la candidatura y constituye el tercer criterio solicitado por las instituciones europeas. El equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón recorrió durante este año de preparación de la candidatura distintos municipios para conocer la opinión de agentes sociales, culturales y vecinales. Todas las propuestas están recogidas en el documento que servirá para la evaluación.

De igual forma, se apuesta por la «amabilidá» como hilo conductor de la candidatura para lograr un impacto social. Este término se presenta como una forma de conciliar generaciones y de afrontar nuestras carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podría encarar la crisis que amenaza al proyecto comunitario. El último criterio exigido es la visibilidad: que toda Europa sea consciente de qué ciudad será Capital Europea de la Cultura en 2031.

El equipo ovetense finalizó ayer su última semana completa de ensayos. El primero en intervenir ante el jurado internacional será el bioquímico, catedrático de la Universidad de Oviedo y marqués de Castillo de Lerés, Carlos López Otín. La parte institucional estará representada por el Alcalde, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. El resto de intervinientes serán Sánchez Farpón y la directora artística, Natalia Álvarez Simó. También hablará la técnica cultural afincada desde hace años en Asturias y encargada de la coordinación territorial, Zoe López Mediero, así como el miembro del comité de la capitalidad y periodista Chus Neira Piñeiro.

Será un diez contra diez. El jurado estará compuesto por una decena de expertos, de los que ocho son internacionales y llegarán desde Malta, Rumanía, Italia, Finlandia, Estonia, Alemania, Países Bajos y Polonia. La representación española la formarán Pablo Berástegui y Teresa Badia.