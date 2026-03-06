Tragedia, luz y poesía en Oviedo

Pasado el ecuador de la temporada, prosigue la OSPA con un programa de título «Tras el diluvio» apropiado a la climatología y «trágico», donde la soprano norteamericana Erika Baikoff cantaría «Les Illuminations» de Britten en sustitución este mismo miércoles de Ian Bostridge (que cancelaría su participación por enfermedad). La «Gretel» triunfadora en la pasada edición de la ópera ovetense, encantada de volver a la capital asturiana para registrar otro éxito en su carrera.

Abría velada la «Obertura Trágica» de Brahms, sumando repertorio del hamburgués que tan bien le va a la orquesta asturiana con su titular al frente, volviendo a demostrarlo desde un sonido compacto y majestuoso con una dirección precisa y enérgica.

Solo con la cuerda, hoy comandada nuevamente por Jordi Rodríguez, la soprano Erika Baikoff iluminó el Arthur Rimbaud musicado por Britten. Nueve canciones llenas de imágenes oníricas, alucinaciones, enigmas, incluso magia (especialmente en las centrales cuarta y quinta más la «Salida» última) que la soprano transmitió desde un mosaico vocal pleno de expresividad, delicadeza y lirismo poético, al igual que los atriles solistas, dejándonos una interpretación de altura premiada con aplausos más que merecidos para cantante y cuerda. Como finaliza el poeta francés: «¡Partida hacia el afecto y el ruido nuevos!».

La «Cuarta de Schumann» devolvía el músculo sinfónico en la trágica y mortal tonalidad de re menor, solo con luz mayor en el final, transitando cuatro movimientos enlazados, plenos de matices siempre bien marcados por Coelho, que sigue sacando lo mejor de la formación asturiana, a la que disfrutarán en Bilbao este domingo en «Musica-Musika». Lástima que el público de casa no lo valore y siga habiendo muchas butacas vacías… n