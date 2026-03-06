Últimos días para apuntarse en Oviedo a los torneos de tute y parchís de los centros sociales

Los centros sociales de Oviedo encaran ya la recta final para sumarse a “En Primavera Conecta y Juega”, la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento a través de la red municipal y que propone una primavera de competición amistosa en torno a dos clásicos del ocio compartido: el Tute y el Parchís. El programa se desarrollará entre el 16 de marzo y el 30 de abril en aquellos equipamientos que logren reunir el número mínimo de participantes, con partidas en horario de tarde, de 16.00 a 19.00 horas, y un formato de liga de “todos contra todos” adaptado al volumen de parejas inscritas en cada sede.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, que deberán apuntarse por parejas y en la modalidad elegida, ya sea Tute o Parchís. La inscripción debe realizarse de forma presencial en el propio centro social en el que se quiera competir, y cada instalación podrá contar con un mínimo de seis parejas y un máximo de dieciséis, en función de la demanda. Por eso, desde la red de centros sociales se insiste en que estos son ya los últimos días para formalizar la inscripción, ya que el plazo permanecerá abierto solo hasta el 8 de marzo.

La actividad culminará el 10 de mayo con una gran final intercentros en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, donde se darán cita las parejas clasificadas de cada equipamiento participante. A esa jornada decisiva acudirán los primeros, segundos y terceros puestos de cada centro, en una cita que aspira a reunir a los mejores jugadores de los distintos barrios de la ciudad.