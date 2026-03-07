El Auditorio de Oviedo, al son de Gales este domingo

Este domingo (a las 19:00 horas), la banda de música celebra un concierto muy especial que entraña un sentido homenaje a las islas británicas -una semana después del día nacional de Gales- a través de un programa donde se incluye el estreno del “concierto para trompa” de Gareth Trott, una obra que interpretará Simon Lewis. En declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, Lewis explicaba la génesis de este proyecto que comenzó a gestarse hace unos cuantos meses, ya que su colega Gareth Trott, reside en el mismo condado del que fue trompa principal de Oviedo Filarmonía. “Me hacía especial ilusión poder estrenarlo aquí en Oviedo por mi vinculación con la OFIL y la banda”, afirma Lewis, quien se muestra especialmente agradecido al director de la banda, David Colado, “en cuanto le expliqué el proyecto, me animó a seguir adelante y a estrenar la pieza con ellos”.

Estructurado en los tres movimientos habituales, el “concierto para trompa” pone a prueba todos los aspectos de la musicalidad y la capacidad técnica del solista. El primer movimiento (Moderato con moto) rebosa carácter y brillo, mientras que la “Romanza” destaca por su lirismo y el “Vivace con fuoco” final es una exhibición de estilo danzable que exige el virtuosismo técnico del intérprete.

Simon Lewis ha colaborado con numerosas instituciones y orquestas de prestigio internacional, como la Welsh National Opera, la Malaysian Philharmonic Orchestra, la Tonhalle-Orchester Zürich, la Staatsorchester Rheinische Philharmonie, la Gürzenich-Orchester Köln, la Real Filharmonía de Galicia o la Orquesta Sinfónica de Galicia. Entre 2022 y 2025 fue trompa principal en la Oviedo Filarmonía y actualmente ocupa la plaza de trompa principal en la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS). En el campo de la música de cámara, adquiere gran experiencia participando en múltiples festivales, tales como, “Return Festival” en Yerevan (Armenia) “Jyväskylä Chamber Music Festival” en Finlandia o el “European Music Festival” en Neerpelt, Bélgica. Ha colaborado con grupos como Folkwang Kammerorchester Essen, Basel Chamber Orchestra, y Vertixe Sonora. Es, además, uno de los miembros fundadores del Trío Preseli, que ha actuado en el Auditorio de Galicia, IKFEM Festival, Teatro Filarmónica de Oviedo o Saint David’s Music Festival en Gales.

Por su parte, Gareth Trott es un compositor, director, profesor e intérprete de bombardino, nacido en Pembrokeshire, en el suroeste de Gales. Comenzó su carrera musical en el movimiento de Brass Bands con la Goodwick Brass Band antes de estudiar Interpretación en el Royal Welsh College of Music and Drama bajo la tutela de David Childs y el Dr. Robert Childs. En 2017 se unió al Ejército Británico como bombardino solista en la Band of the Irish Guards y actualmente forma parte de la Band of the Welsh Guards, además de desempeñar labores docentes como profesor de bombardino en el London College of Music.

El programa de esta velada, correspondiente al ciclo “Conciertos de invierno” -que finalizará el próximo domingo 22 de marzo- incluye además “Hammersmith” (Gustav Holst), “Irish Tune from County Derry” (Pearcy Grainger), “William Byrd Suite” (Gordon Jacob) y “Suite from Hymn of the Highlands” (Philip Sparke).

La cita estará dirigida por el titular de la Banda de Música “Ciudad de Oviedo” -David Colado- y la velada se desarrollará en el Auditorio Príncipe Felipe con entrada libre hasta completar aforo.