La Banda de música "Ciudad de Oviedo" ofrece un concierto en el Auditorio

El recital se inicia a las 19.00 horas

La Banda de música &quot;Ciudad de Oviedo&quot;

La Banda de música "Ciudad de Oviedo" / Fernando Rodríguez

E. P.

Oviedo

La Banda de música "Ciudad de Oviedo" ofrece el domingo, 8 de marzo, el penúltimo recital del ciclo "Conciertos de invierno". Será en la sala principal del Auditorio "Príncipe Felipe" a partir de las 19.00 horas. La agrupación, dirigida por David Colado, dedica su programa a las islas británicas.

El concierto se iniciará "Hammersmith, Op.52" de Gustav Holst y el "Concierto para trompa" de Gareth Trott. "Iris tune fron County Derry" (Pearcy Grainger), Willian Byrd Suite (Gordon Jacob) y "Suite fron hymn of the highlands" (Philip Sparke) completan el repertorio elegido. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La Banda de música "Ciudad de Oviedo" ofrecerá el 22 de marzo otro recital dentro de los "Conciertos de invierno". La agrupación musical hizo su aparición en el Desfile del Día de América en Asturias de 1992. Su primer concierto lo ofreció al día siguiente en el quiosco del Bombé del Campo San Francisco.

