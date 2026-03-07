Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche de la Policía Nacional sufre un accidente en el centro de Oviedo cuando acudía a una emergencia

El incidente, ocurrido en la concurrida calle General Elorza, provocó que el coche patrulla chocara contra una valla, aunque no hubo que lamentar daños personales

Los vehículos implicados en el accidente.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Susto de última hora en pleno corazón de la capital asturiana. Un vehículo de la Policía Nacional sufrió un aparatoso accidente al final de la tarde de este viernes en la calle General Elorza, a la altura de la plaza de Primo de Rivera, provocando un gran revuelo entre los vecinos y viandantes que circulaban por la zona.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El suceso se produjo cuando el coche policial circulaba a gran velocidad con el objetivo de atender una llamada de emergencia. Al intentar cruzar de un lado a otro de la calzada, el vehículo impactó contra otro turismo. Como consecuencia de la colisión, el coche patrulla perdió la trayectoria y terminó estampándose contra una valla de protección situada justo frente a una conocida casa de apuestas de la zona.

Sin heridos pese al impacto

A pesar de la espectacularidad del choque, la suerte y la pericia de ambos conductores evitaron una tragedia mayor. Según han confirmado fuentes presenciales, los daños materiales se minimizaron en lo posible y, afortunadamente, los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos.

La imagen del coche patrulla siniestrado en una de las arterias más transitadas de Oviedo no pasó desapercibida. Decenas de curiosos se arremolinaron en el lugar y las fotos de la escena circularon rápidamente por grupos de WhatsApp y redes sociales.

Noticias relacionadas

El tráfico en General Elorza se vio condicionado durante unos momentos mientras se realizaban las labores pertinentes para retirar los vehículos y asegurar la zona.

