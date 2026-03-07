Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Coro del Colegio de Abogados canta hoy en la basílica de San Juan el Real, en Oviedo

La formación coral ofrece, desde las 20.00 horas, una misa cantada y, a continuación, un concierto

El coro del Colegio de Abogados de Oviedo, durante una actuación reciente en la Catedral.

El coro del Colegio de Abogados de Oviedo, durante una actuación reciente en la Catedral.

Álvaro Faes

Álvaro Faes

El coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo será hoy protagonista en la basílica de San Juan el Real, donde propone un atractivo programa con dos intervenciones diferenciadas. En primer lugar, la coral de los letrados ovetenses participará, desde las 20.00 horas, en la misa cantada que para sus fieles dispensa la parroquia de la calle Melquiades Álvarez.

A continuación de la Eucaristía, en torno a las 20.30 horas, el coro tomará ya un a papel más relevante con su participación en un concierto. No estarán solas las voces asturianas pues para esta ocasión cuentan con el apoyo del orfeón "Pedro Gutiérrez", que llega desde la localidad riojana de Calahorra para sumarse a la formación ovetense.

La entrada en la basílica de San Juan para presenciar el concierto es libre hasta completar el aforo. El coro del Colegio de Abogados de Oviedo tiene una actividad que les lleva a participar en diferentes recitales. Uno de los más recientes tuvo lugar el pasado diciembre en la Catedral de Oviedo, con gran aceptación por parte del público.

