Las entradas para el concierto de Mónica Naranjo en Oviedo ya están a la venta: así puedes conseguirlas

El calendario musical de las próximas fiestas de San Mateo sigue cogiendo ritmo. Tras el anuncio de su presencia en la capital asturiana, las entradas para el concierto de Mónica Naranjo en Oviedo han salido a la venta este viernes 6 de marzo. La cita, que promete ser una de las más multitudinarias del programa, tendrá lugar el 15 de septiembre en el recinto de La Ería.

Los seguidores de la "Pantera de Figueras" ya pueden adquirir sus pases de forma anticipada a un precio de 35 euros (más gastos de gestión) en Vivaticket y la página de El Corte Inglés. Para aquellos que prefieran esperar al mismo día de la actuación, el precio en taquilla será de 40 euros (más gastos).

Tres décadas de éxitos sobre el escenario

Mónica Naranjo llegará a Oviedo con "Greatest Hits Concerts", un espectáculo diseñado específicamente para celebrar sus 30 años de trayectoria. No será un concierto más: la artista ha preparado una producción de primer nivel que incluye una banda completa, bailarines, coristas y un vestuario exclusivo para esta gira.

El repertorio será un viaje emocional por las canciones que han definido su carrera y la han consolidado como una de las voces más potentes de la música en español. El público de La Ería podrá vibrar con clásicos imprescindibles como "Sobreviviré", "Desátame" o "Pantera en libertad", joyas recuperadas de su álbum Chicas Malas y nuevos lanzamientos de canciones recientes como su éxito "Por un like".

Un cartel de altura para San Mateo

La confirmación de Mónica Naranjo refuerza la apuesta del equipo de gobierno de Alfredo Canteli y la concejalía de Festejos, dirigida por Covadonga Díaz, para las próximas fiestas. La artista se suma a un cartel que ya cuenta con nombres de la talla de Leiva (19 de septiembre) y el ovetense Rodrigo Cuevas, encargado de cerrar las fiestas el día de San Mateo (21 de septiembre).

El concierto, organizado por el Ayuntamiento de Oviedo junto a Mouro Producciones, Zoom Música y Missis Oranges, se perfila como el gran evento del ecuador festivo, convirtiendo de nuevo a La Ería en el epicentro sonoro del septiembre asturiano.