La fachada de la Junta General, de morado por el Día Internacional de las Mujeres

La fachada de la Junta General está iluminada de color morado en la noche de este sábado y también en la del domingo para celebrar el Día Internacional de las Mujeres, el 8M. El parlamento autonómico asturiano se suma con esta iniciativa a los actos para reivindicar una sociedad igualitaria, sin discriminaciones para las mujeres. Los retos del 8M de este año apuntan a las reivindicaciones de conciliar y dirigir para avanzar en las conquistas laborales de las mujeres.

El parlamento asturiano aprobó un manifiesto, que contó con el respaldo de todos los grupos políticos excepto Vox, en el que suscribió su compromiso por "la igualdad entre hombres y mujeres, derecho fundamental y condición imprescindible para una sociedad democrática y justa. La declaración de la junta de portavoces hizo un llamamiento "a la acción en tiempos de amenazas a la propia democracia" y reconoció que "la desigualdad de género persiste tanto en el ámbito global como en la realidad más cercana" por lo que "se trata de una cuestión estructural que requiere respuestas estructurales por parte de todas las instituciones".