La fachada de la Junta General, de morado por el Día Internacional de las Mujeres
El parlamento asturiano se suma a la celebración del 8M en este fin de semana
La fachada de la Junta General está iluminada de color morado en la noche de este sábado y también en la del domingo para celebrar el Día Internacional de las Mujeres, el 8M. El parlamento autonómico asturiano se suma con esta iniciativa a los actos para reivindicar una sociedad igualitaria, sin discriminaciones para las mujeres. Los retos del 8M de este año apuntan a las reivindicaciones de conciliar y dirigir para avanzar en las conquistas laborales de las mujeres.
El parlamento asturiano aprobó un manifiesto, que contó con el respaldo de todos los grupos políticos excepto Vox, en el que suscribió su compromiso por "la igualdad entre hombres y mujeres, derecho fundamental y condición imprescindible para una sociedad democrática y justa. La declaración de la junta de portavoces hizo un llamamiento "a la acción en tiempos de amenazas a la propia democracia" y reconoció que "la desigualdad de género persiste tanto en el ámbito global como en la realidad más cercana" por lo que "se trata de una cuestión estructural que requiere respuestas estructurales por parte de todas las instituciones".
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
- Los dueños de mascotas ven excesivas las exigencias para que sus animales viajen en el autobús urbano de Oviedo
- El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud