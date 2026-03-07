Jesús Valdés, director de Verdú y creador del segundo mejor bombón artesanal de Asturias: “Te lleva a esas tardes otoñales de peli, sofá y manta en la casa del pueblo"

Chocolate ahumado, galleta sablé con nibs de cacao, miel de castaña y gel de cerveza negra. Así es el nuevo bombón de la heladería Diego Verdú que quedó segundo en el concurso del Mejor Bombón de Asturias de Salenor. "Besu de Fumu" es una combinación extraordinaria de sabores inesperados que llaman la atención desde el primer mordisco.

Con su creación atrevida y nostálgica, los confiteros del negocio más antiguo de Oviedo representan en su bombón una imagen familiar de las acogedoras tardes otoñales, del aire fresco del pueblo y de la calidez de las chimeneas. Jesús Valdés López, el director de la turronería Diego Verdú, revela cómo este curioso chocolate se convirtió en una carta de amor a Asturias y logró conquistar los corazones del jurado de la competición y de todo el público.

-¿Cuánto tiempo llevó la elaboración del "Besu de Fumu"?

-Unos quince días. Queríamos presentar algo que fuera un poco más distinto de lo habitual. Desarrollamos la idea y luego fue probar, probar y probar hasta que llegamos al punto adecuado. De hecho, la ganache de castaña y chocolate que va en el interior del bombón la sacamos el mismo día del campeonato. Fue entonces cuando nos quedó perfecto.

-¿En qué se inspiraron para crear este bombón?

-Normalmente hay muchos bombones que tienen una base cítrica, de un fruto seco, chocolate... Nosotros queríamos hacer algo distinto, que incorporara también algo asturiano (como la castaña), muy de norte y muy de otoño.

-¿Hay algún recuerdo o sensación específica que quisieran transmitir a través de su sabor?

-Sí, esas tardes otoñales, de estar en la casa del pueblo, tranquilos un fin de semana por la noche… Los míticos días de sofá, manta y peli, pero con un toque rural asturiano. Con la cerveza y las castañas queríamos evocar esa calidez que te da el humo de las chimeneas. Es más, el chocolate está ahumado con roble, cerezo y manzano para darle ese toque.

-Qué también es una combinación muy asturiana.

-Claro, intentamos buscar un poco que sea todo de aquí. Al principio, cuando se nos ocurrió la mezcla, teníamos nuestras dudas: "¿Esto pegará, no pegará?" Pero en el momento que lo probamos ya dijimos: “Esto pega y vamos a por ello a tope”.

-¿Cómo elaboraron la estética del bombón?

-Al principio, la pintura iba a ser tirando a madera, a colores otoñales, marrones, amarillos oscuros, pero al final se cambió porque consideramos que una combinación un poco abstracta de colores pegaba mejor. Queríamos que fuese un poco más vistoso, más desenfadado y también un poco más luminoso. Un color un poco más alegre, con el amarillo, el blanco, el dorado... Eso fue trabajo de David, que trabaja conmigo.

Besu Fumu, el nuevo bombón de Diego Verdú / Diego Verdú

-¿Y el nombre, “Besu de Fumu”, a qué responde?

-En un concurso el nombre del bombón no puede ser “bombón de castaña y chocolate”. Jugamos con la idea del humo y se nos ocurrió lo de “Beso de Humo”. ¿Y si lo ponemos en asturiano? Y eso hicimos.

-Al final quedó un concepto completamente íntegro.

-Claro. En un campeonato es lo que se busca, que tenga toda una concordancia, que independientemente de que el bombón esté más bueno o menos bueno, que tenga sentido dentro de un ‘storytelling’. Era eso lo que buscábamos, que tuviese coherencia, que vaya todo en concordancia: el sabor, la presentación. Nos mandaban presentar 40 bombones e hicimos 120. De esos se seleccionaron los que estaban perfectos: los que no tuviesen ni el más mínimo fallo y más brillasen. Es un proceso muy laborioso.

-¿Un concurso se lo toman como un desafío o como una oportunidad más para experimentar?

-Bueno, yo me había presentado ya otras veces al concurso, y esta vez estaban David y Luis, que son dos chavales jóvenes que trabajan conmigo. Cuando hablamos del campeonato, les dije: “¿Os queréis presentar?”, y me dijeron que les hacía mucha ilusión. Yo estuve con ellos en la creación, pero quería que la responsabilidad fuese de ellos. Nosotros íbamos con mentalidad de ganar y no estuvimos muy desencaminados.

-¿Va a estar "Besu de Fumu" en sus heladerías?

-Sí, claro, la idea es venderlo. Empezamos ya a hacer una tirada de unos 300-400 bombones, y vamos a ir viendo cómo funciona. El trabajo que se hizo fue duro y quedó muy bien como para guardarlo en un armario y que no lo pruebe nadie. Nos ha escrito, de hecho, mucha gente por Instagram preguntándonos cuándo iba a estar a la venta. ¡Tiene que probarlo todo el mundo!