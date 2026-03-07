El pianista Jan Lisiecki da la vuelta al mundo de la danza en el Auditorio Príncipe Felipe

Las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" vuelven hoy al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo (a las 19.00 horas), en la penúltima cita del ciclo de mano del joven artista canadiense Jan Lisiecki, quien ofrecerá un programa repleto de atractivo donde se plantea un recorrido por diferentes épocas y lugares bajo el denominador común de la danza. De ahí el título, "World (of) Dance" bajo el que se celebrará esta velada, organizada por la Fundación Municipal de Cultura en colaboración con el diario LA NUEVA ESPAÑA. Estructurado en dos partes, la primera mitad incluye las "Tres danzas checas" de Bohuslav Martinu, las "Danzas españolas números 1 y 2" de "La vida breve" de Manuel de Falla, las "Cuatro danzas polacas" de Karol Szymanowski, las "16 danzas alemanas" de Franz Schubert, las "Danzas populares rumanas" de Béla Bartók y las "Danzas argentinas" de Alberto Ginastera. Un repertorio ecléctico pero interesante que aglutina algunos de los mejores compositores de la historia de la música desde el periodo Romántico. La segunda parte incide en la misma estética, conformando el programa el "Grande Valse Brillante en Mi bemol mayor", el "Vals", op. 34 y la "Polonesa en La bemol mayor", op. 53 de Chopin; el "Vals en Sol sostenido menor", op. 39 número 3 y el "Vals en La bemol mayor", op. 39, número 15 de Brahms, "Libertango" de Piazzolla, "España" de Albéniz y la "Danza ritual del fuego" de "El amor brujo" de de Falla. Un "tour de force" que requiere de una extraordinaria capacidad para enfrentar magisterios pianísticos y universos sonoros tan diferentes.

A pesar de su juventud (en un par de semanas cumplirá 31 años), Jan Lisiecki cuenta con una trayectoria de más de quince años en los escenarios más prestigiosos del mundo y colabora estrechamente con algunos de los directores y orquestas destacados en la actualidad, ofreciendo un centenar de conciertos por temporada.