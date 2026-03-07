La plataforma "El Campillín no se toca" llama a manifestarse el 11 de abril contra el parking
El colectivo calienta motores con una recogida de firmas y una campaña de trapos verdes en las ventanas de cara a la
“El Campillín no se toca”, la plataforma ciudadana que agrupa a asociaciones vecinales y ecologistas opuestas a la construcción del aparcamiento en este parque ovetense, prepara una gran movilización ciudadana el próximo 11 de abril. Desde este sábado hasta el día de la manifestación los vecinos pretenden seguir recogiendo firmas y repartiendo trapos verdes para colgar en las ventanas.
Manuel Almeida, presidente de Oviedo Redondo, ha señalado que el Campillín “necesita una reforma, pero no un aparcamiento”. En su opinión, “hay un rechazo masivo al parking porque nadie quiere que se talen árboles para meter más coches en el centro de la ciudad”.
Según el presidente de la asociación vecinal, Nacho Cuesta debería convocar una reunión abierta para explicar el proyecto y conocer de primera mano la opinión vecinal.
Desde “El Campillín no se toca” consideran que la consecuencia del parking sería menos árboles, más tráfico y contaminación, y la supresión de plazas de aparcamiento gratuitas para que el parking de pago sea rentable a sus dueños.
El movimiento ciudadano defiende como alternativa la creación de aparcamientos disuasorios en la periferia de la ciudad, tal y como están haciendo otras ciudades españolas y europeas.
