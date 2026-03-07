El PSOE de Oviedo insta al gobierno local a comprar la fábrica de loza de San Claudio
Carlos Fernández Llaneza considera "urgente" hacerse con el complejo de 75.000 metros cuadrados para crear un espacio de empresas tecnológicas y de defensa
El portavoz municipal del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, instó ayer al equipo de gobierno de Alfredo Canteli a actuar con rapidez para adquirir los terrenos de la antigua fábrica de loza de San Claudio. El dirigente socialista preguntará en la comisión de Urbanismo si el Ayuntamiento tiene intención de alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria por estos terrenos o bien adquirirlos por alguna otra vía.
Fernández Llaneza recordó que el PSOE ya propuso hace casi un año la compra de estos suelos, junto con los colindantes de la antigua fábrica de tubos de El Caleyo, con el objetivo de ampliar la oferta de suelo industrial en el municipio. En total, se trata de unos 75.000 metros cuadrados que los socialistas plantean convertir en un área industrial prioritaria vinculada a la industria de defensa y a la tecnología avanzada.
«Entonces era prioritario; ahora es urgente», señala el socialista, quien ha insistido en que «el equipo de gobierno de Canteli debe actuar con rapidez ante las oportunidades que se abren en el ámbito industrial de la defensa». Fernández Llaneza también advirtió de que Oviedo «no puede volver a quedarse fuera de juego» ante proyectos empresariales que buscan ubicación en Asturias. n
