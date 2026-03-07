Así será el evento más misterioso del año en Oviedo: el Calatrava acogerá el primer gran congreso sobre el fenómeno ovni de Asturias

El fenómeno de los Objetos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) ha dejado de ser un tema de ciencia ficción para ocupar un lugar central en el debate científico y social. Bajo esta premisa de rigor y pensamiento crítico, nace el Congreso UAP / OVNI Oviedo 2026, un evento que aspira a convertir al Principado de Asturias en el epicentro nacional de la investigación de lo desconocido.

El encuentro, que se desarrollará durante toda la jornada del sábado 6 de junio, huye del sensacionalismo para ofrecer un espacio de reflexión profunda. Estructurado en ponencias de mañana y tarde, el evento culminará con una mesa redonda final donde los expertos contrastarán sus diferentes enfoques: desde el análisis histórico hasta las hipótesis científicas más recientes.

Un cartel de referentes: 4 de los 7 nombres confirmados

La organización ha decidido desvelar a sus ponentes de forma progresiva. Hasta el momento, se han confirmado cuatro figuras de primer nivel que representan tanto la experiencia académica como la nueva divulgación digital:

Josep Guijarro: Periodista e investigador con más de tres décadas de trayectoria. Su enfoque se centra en la documentación histórica y la sociología del fenómeno, aportando una mirada madura y equilibrada.

José Antonio Caravaca: Una de las mentes más brillantes de la ufología actual. Presentará su revolucionaria "Teoría de la Distorsión", que analiza cómo el fenómeno interactúa con la mente humana y el contexto cultural de los testigos.

Iván Martínez (GranMisterio): El referente de la divulgación digital con millones de seguidores. Su conferencia será una de las más esperadas, centrada en el análisis del misterioso objeto interestelar 3I/ATLAS y sus implicaciones astronómicas.

David Madrazo: El investigador asturiano aportará la visión local, analizando casos y avistamientos sorprendentes ocurridos en nuestra propia tierra y en el norte de España.

Un marco incomparable: El Palacio Calatrava

El escenario elegido es el icónico Palacio de Exposiciones y Congresos Calatrava, cuya arquitectura vanguardista servirá de marco para un evento que no solo busca dar conferencias, sino fomentar la convivencia. Los asistentes dispondrán de:, zonas de descanso y cafetería, stands de libros para adquirir las obras de los ponentes y merchandising oficial del congreso.

El interés generado ha llevado a la organización a abrir un primer tramo de abonos con una tarifa especial de lanzamiento, disponible únicamente hasta el 15 de marzo. Una vez superada esa fecha, el precio de las inscripciones aumentará.

La organización ya ha adelantado que el quinto ponente será una de las voces más respetadas y reconocidas del misterio en España, cuya identidad se revelará en los próximos días a través de la web oficial.