La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional

El barrio de La Argañosa ha vuelto a demostrar este sábado que tiene una conexión especial con la diosa fortuna. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional ha recaído en el número 12.027, regando con 600.000 euros a la serie la administración número 27 de la capital asturiana. El premio también ha sido vendido en administraciones de Terrasa y Cádiz en un sorteo en el que se extrajeron como reintegros los números 7, 5 y 6.

Ubicada en el número 1 de la calle Juan Ramón Jiménez, en el entorno de la plaza de Pedro Miñor, la oficina dirigida por Marta Paredes se convirtió ayer en el epicentro de la alegría vecinal. Tras el mostrador, Santiago Vicente no ocultaba su satisfacción al confirmar la noticia. "Hemos vendido una serie y seguramente a clientes habituales", celebraba el empleado, consciente de que el premio se queda "en casa", entre la gente que día a día confía en este despacho del barrio ovetense.

La alegría de Vicente era especialmente intensa por la titular de la administración, Marta Paredes, que consolida su fama de "repartidora de suerte" oficial de La Argañosa. Y es que este primer premio no es un hecho aislado en el historial de la oficina. Bajo su gestión, la administración ya dio que hablar en 2023 al vender un décimo del "Gordo" de la Lotería de Navidad, una gesta que se sumaba al cuarto premio repartido en el mismo sorteo en el año 2022.

Sin embargo, el hito que aún se recuerda con más cariño en las calles de la zona es el del año 2013, cuando la oficina de la calle Juan Ramón Jiménez repartió "unos 18 millones" de euros a través de otro cuarto premio de Navidad, una lluvia de dinero que se distribuyó de forma muy repartida "entre los vecinos del barrio".

Curiosamente, el destino ha querido que en esta ocasión el número agraciado con los 600.000 euros fuera el 12.027. Se da la llamativa circunstancia de que las tres últimas cifras del primer premio coinciden con el propio número de la administración, la 27. Mientras los afortunados comienzan a asimilar la noticia, La Argañosa vuelve a brindar, confirmando que, cuando se trata de lotería, este rincón de Oviedo sigue teniendo la mano ganadora.