El viacrucis de la cofradía del Santo Entierro, a resguardo por la lluvia

El Cristo de la Buena Muerte no salió a la plaza del Ayuntamiento, como estaba previsto, y las estaciones se realizaron dentro de la iglesia de San Isidoro el Real

El viacrucis del Cristo de la Buena Muerte, en San Isidoro.

El viacrucis del Cristo de la Buena Muerte, en San Isidoro. / Irma Collín

Juan A. Ardura

Oviedo

El viacrucis del Cristo de la Muerte, que promueve la Archicofradía del Santo Entierro, se celebró en la tarde de este sábado puertas adentro de la iglesia de San Isidoro, para evitar que la imagen pudiera salir dañada por la lluvia. En un principio estaba previsto dar lectura a todas las estaciones de la pasión de Cristo en la plaza del Ayuntamiento, pero finalmente no resultó posible debido al mal tiempo.

La Archicofradía del Santo Entierro asumió la organización y detalles del viacrucis de este sábado en colaboración con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada "para pedir por los cristianos perseguidos en los diferentes países del mundo, donde están en peligro por sus creencias religiosos". Este viacrucis forma parte de los actos programados en Oviedo en este tiempo de cuaresma preparatorio para la Semana Santa.

La Banda de música "Ciudad de Oviedo" ofrece un concierto en el Auditorio

La fachada de la Junta General, de morado por el Día Internacional de las Mujeres

El viacrucis de la cofradía del Santo Entierro, a resguardo por la lluvia

Enseñanza solidaria en el colegio San Ignacio

Maxi, alma de La Mallorquina de Oviedo, se jubila tras cuatro décadas en la barra: "Echaré de menos la charlas con los clientes"

El PSOE de Oviedo insta al gobierno local a comprar la fábrica de loza de San Claudio

Novecientos años de historia, del lazareto en el Camino jacobeo a las «Torres mellizas» de Oviedo

La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional

