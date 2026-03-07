El viacrucis de la cofradía del Santo Entierro, a resguardo por la lluvia

El viacrucis del Cristo de la Muerte, que promueve la Archicofradía del Santo Entierro, se celebró en la tarde de este sábado puertas adentro de la iglesia de San Isidoro, para evitar que la imagen pudiera salir dañada por la lluvia. En un principio estaba previsto dar lectura a todas las estaciones de la pasión de Cristo en la plaza del Ayuntamiento, pero finalmente no resultó posible debido al mal tiempo.

La Archicofradía del Santo Entierro asumió la organización y detalles del viacrucis de este sábado en colaboración con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada "para pedir por los cristianos perseguidos en los diferentes países del mundo, donde están en peligro por sus creencias religiosos". Este viacrucis forma parte de los actos programados en Oviedo en este tiempo de cuaresma preparatorio para la Semana Santa.