Ángela Banzas, escritora: «Solo en el silencio podemos escucharnos, reflexionar, encontrar esperanza y dar sentido a la vida»

La escritora gallega Ángela Banzas visita el martes el Club LA NUEVA ESPAÑA (19.30 horas) para dialogar con la periodista Juncal Herrero sobre su novela «Cuando el viento hable», el libro que ha conquistado a lectores y crítica tras convertirse en finalista del Premio Planeta. En sus historias laten algunos de los grandes interrogantes de la existencia: el paso del tiempo, la memoria, la identidad o el amor. Con una prosa cargada de atmósfera y personajes femeninos de gran profundidad psicológica, Banzas explora también las sombras de la Galicia rural que tan bien conoce. En esta entrevista reflexiona sobre el reconocimiento del Planeta, el valor del silencio en tiempos de ruido y el delicado equilibrio entre tradición y modernidad. También habla de su proceso creativo y de los temas que la impulsan a escribir. La autora adelanta, además, que ya empieza a tomar forma una nueva historia.

Ser finalista del Premio Planeta supone un gran reconocimiento. ¿Qué significa para usted en lo personal y profesional?

Significa reconocimiento y también una gran oportunidad para dar a conocer mis letras a muchos lectores. En lo personal, ha sido demostrarme a mí misma que podía hacerlo.

¿Qué temas le obsesionan como escritora y por qué siente la necesidad de explorarlos en su obra?

El sentido de la vida, el paso del tiempo, la muerte, la memoria, la identidad y el amor. Tengo la urgente necesidad de explorarlos en toda mi obra porque es lo realmente importante, lo trascendente.

¿Qué ha sido lo más desafiante de dar el salto a una mayor visibilidad tras el reconocimiento del Premio Planeta?

No he sentido desafío. En todo momento consideré que era muy afortunada y he disfrutado y sigo disfrutando de la experiencia.

Los personajes femeninos en sus historias suelen tener una gran profundidad psicológica. ¿Se inspira en experiencias reales o en personas concretas para crearlos?

Me inspiro en experiencias reales, pero también en las señales sutiles que me conducen a esas heridas invisibles de la existencia de muchas mujeres.

¿Qué queda de esa Galicia rural que relata y describe?

Quedan silencios. Sombras heredadas que impiden que la hierba crezca. Lo positivo es saber que delante de la sombra siempre está la promesa de luz que puede cambiar el patrón, el futuro, porque puede iluminar al frente.

Esa vuelta al campo… ¿es real o podríamos hablar de postureo rural?

Hay de todo, supongo. Quien se suma a las modas, siguiendo el ejemplo del famoso de turno que ha decidido dar un cambio de timón a su vida y sigue pegado al móvil para mostrar a sus seguidores que necesitamos aire puro y calma, pero lo hace a golpe de poses y productos susceptibles de mercadeo…y también quien empieza a leer la vida con otros ritmos y necesidades, disfrutando de lo pequeño para valorar de verdad su tiempo.

Dice que lo valioso está en el silencio… ¿es posible encontrarlo en estos tiempos de ruido?

Es posible, pero no fácil. Y solo en el silencio podemos escucharnos, reflexionar, encontrar esperanza y dar sentido a la vida.

Después de esta etapa como finalista, ¿en qué momento creativo se encuentra y qué retos literarios le gustaría asumir en el futuro?

En mi cabeza ya se está gestando otra historia con bastante solvencia, la verdad. Ahora solo necesito tiempo para disfrutar de su creación delante de un teclado.

¿Le hace ilusión traer su novela a Oviedo?

Muchísima ilusión. Como gallega que soy, sois mis primos hermanos y nunca antes había presentado en Asturias, pese a ser una tierra que despierta todos mis sentidos. n