Entrevista | Ángela Banzas Escritora, finalista en el premio Planeta, presenta libro este martes en el Club LA NUEVA ESPAÑA
Ángela Banzas, escritora: «Solo en el silencio podemos escucharnos, reflexionar, encontrar esperanza y dar sentido a la vida»
«Me obsesiona el sentido de la vida, el paso del tiempo, la muerte, la memoria, la identidad y el amor», comenta la autora gallega que este martes presenta su libro "Cuando el viento hable" en el Club LA NUEVA ESPAÑA
La escritora gallega Ángela Banzas visita el martes el Club LA NUEVA ESPAÑA (19.30 horas) para dialogar con la periodista Juncal Herrero sobre su novela «Cuando el viento hable», el libro que ha conquistado a lectores y crítica tras convertirse en finalista del Premio Planeta. En sus historias laten algunos de los grandes interrogantes de la existencia: el paso del tiempo, la memoria, la identidad o el amor. Con una prosa cargada de atmósfera y personajes femeninos de gran profundidad psicológica, Banzas explora también las sombras de la Galicia rural que tan bien conoce. En esta entrevista reflexiona sobre el reconocimiento del Planeta, el valor del silencio en tiempos de ruido y el delicado equilibrio entre tradición y modernidad. También habla de su proceso creativo y de los temas que la impulsan a escribir. La autora adelanta, además, que ya empieza a tomar forma una nueva historia.
Ser finalista del Premio Planeta supone un gran reconocimiento. ¿Qué significa para usted en lo personal y profesional?
Significa reconocimiento y también una gran oportunidad para dar a conocer mis letras a muchos lectores. En lo personal, ha sido demostrarme a mí misma que podía hacerlo.
¿Qué temas le obsesionan como escritora y por qué siente la necesidad de explorarlos en su obra?
El sentido de la vida, el paso del tiempo, la muerte, la memoria, la identidad y el amor. Tengo la urgente necesidad de explorarlos en toda mi obra porque es lo realmente importante, lo trascendente.
¿Qué ha sido lo más desafiante de dar el salto a una mayor visibilidad tras el reconocimiento del Premio Planeta?
No he sentido desafío. En todo momento consideré que era muy afortunada y he disfrutado y sigo disfrutando de la experiencia.
Los personajes femeninos en sus historias suelen tener una gran profundidad psicológica. ¿Se inspira en experiencias reales o en personas concretas para crearlos?
Me inspiro en experiencias reales, pero también en las señales sutiles que me conducen a esas heridas invisibles de la existencia de muchas mujeres.
¿Qué queda de esa Galicia rural que relata y describe?
Quedan silencios. Sombras heredadas que impiden que la hierba crezca. Lo positivo es saber que delante de la sombra siempre está la promesa de luz que puede cambiar el patrón, el futuro, porque puede iluminar al frente.
Esa vuelta al campo… ¿es real o podríamos hablar de postureo rural?
Hay de todo, supongo. Quien se suma a las modas, siguiendo el ejemplo del famoso de turno que ha decidido dar un cambio de timón a su vida y sigue pegado al móvil para mostrar a sus seguidores que necesitamos aire puro y calma, pero lo hace a golpe de poses y productos susceptibles de mercadeo…y también quien empieza a leer la vida con otros ritmos y necesidades, disfrutando de lo pequeño para valorar de verdad su tiempo.
Dice que lo valioso está en el silencio… ¿es posible encontrarlo en estos tiempos de ruido?
Es posible, pero no fácil. Y solo en el silencio podemos escucharnos, reflexionar, encontrar esperanza y dar sentido a la vida.
Después de esta etapa como finalista, ¿en qué momento creativo se encuentra y qué retos literarios le gustaría asumir en el futuro?
En mi cabeza ya se está gestando otra historia con bastante solvencia, la verdad. Ahora solo necesito tiempo para disfrutar de su creación delante de un teclado.
¿Le hace ilusión traer su novela a Oviedo?
Muchísima ilusión. Como gallega que soy, sois mis primos hermanos y nunca antes había presentado en Asturias, pese a ser una tierra que despierta todos mis sentidos. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital
- El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
- Un coche de la Policía Nacional sufre un accidente en el centro de Oviedo cuando acudía a una emergencia