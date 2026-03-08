Una carrera solidaria de récord en Teatinos

Con un nuevo récord de participación se celebró la carrera solidaria que organiza cada año, desde hace seis, la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga del barrio de Teatinos. Ochocientas personas se inscribieron en la marcha contra el hambre, que aumenta en número de asistentes, pero que también ha reunido el doble de fondos que el pasado año, con cerca de 7.000 euros.

La recaudación total de la campaña, que cuenta con un rastrillo solidario, «se incrementó y superó los 20.000 euros», aseguró José Ramón Castañón «Pochi», párroco de Teatinos, minutos antes de que se diese la salida a la carrera en los alrededores del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias). «Es un éxito para la parroquia», añadió.

Todos los fondos reunidos se destinarán a un proyecto del ámbito educativo que desarrollará Manos Unidas en la República Democrática del Congo. Poco antes de que se iniciase la marcha, en la que había que completar un recorrido de 2,2 kilómetros, en el stand instalado muy cerca de la línea de salida se repartían las últimas camisetas y dorsales a los participantes.

Rosario Valle, Kuki Castro y Herminia Gutiérrez esperaban para iniciar la marcha. Las tres vecinas del barrio ya habían puesto su granito de arena en los últimos días en el rastrillo solidario. «Esta iniciativa es una maravilla», señalaron. «El rastrillo duró varios días y había de todo, desde ropa a bisutería. Y los vecinos llevábamos repostería casera y otros productos, que se agotaban», remarcaron.

Participantes en la marcha. / Fernando Rodríguez

A unos metros, Lourdes González, Carmen Alonso y Aurora Fernández afirman que no podían faltar a la cita. No es la primera vez que participan en la marcha que organiza la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga de Teatinos. «Es una buena causa y se colabora con Manos Unidas. Llevamos varios años viniendo», indicaron.

Voluntarios

También desde el colegio Amor de Dios se ha trasladado un grupo de alumnos de los últimos cursos, comandado por las profesoras Isabel García y Noelia Prieto, que son también coordinadoras de la ruta cultural y solidaria «Gastando suela» que organiza cada año el centro. «Algunos años fuimos voluntarios en la marcha y en esta edición nos inscribimos para participar», afirmaron las docentes, que explicaron el proyecto en las diferentes aulas. Los organizadores agradecieron el apoyo de los patrocinadores -Trionet, Construcciones Roal, Caja Rural, Carrera Óptica y 321 Go- y el respaldo de los participantes a la iniciativa.

Lourdes González, Carmen Alonso y Aurora Fernández, participantes en el evento solidario. / Fernando Rodríguez

Al llegar a meta los inscritos en la carrera recibían una botella de agua y una barrita de cereales. El primero que cruzó la línea de meta, instalada en el mismo lugar de la salida, junto al área de Docencia del HUCA, fue Alejandro Rodríguez, que corrió hace unas semanas la maratón de Sevilla. «Es una iniciativa muy buena. Se podrían hacer carreras de diferentes distancias para lograr más participantes», dijo.

Noticias relacionadas

Unos corriendo y otros caminando completaron la distancia en una mañana soleada. «Estamos encantados. La participación va subiendo cada año», apuntó Sonia Moro, integrante de la organización.