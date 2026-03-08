Daniel García, presidente de Oviedo Congresos: «Hace falta un ente local que organice y planifique el turismo de convenciones y reuniones de empresa»

Daniel García compatibiliza desde diciembre de 2024 su faceta como director del Hotel NH Principado, del que lleva las riendas y que actualmente se encuentra cerrado con reforma, con la de presidente de Oviedo Congresos, el club de medio centenar de empresas dedicadas a la organización de encuentros profesionales en la capital asturiana. Atiende la llamada de este diario para repasar la actividad congresual en la ciudad, que ya tiene confirmados veinte grandes eventos en el Calatrava para este año y otros diez para el 2027.

¿Pinta bien el 2026 para Oviedo en cuanto a congresos?

Se presenta un año muy positivo en cuanto a la organización de congresos, siguiendo la línea alcista de los últimos años y con varios eventos de buen tamaño, en torno a veinte, muy bien repartidos a lo largo del calendario. Sin lugar a dudas se está aprovechando el buen trabajo que está realizando el Ayuntamiento y nuestro club.

¿Se puede hablar de una tendencia al alza de este tipo de eventos?

La verdad es que sí, sí que hay una tendencia al alza en las peticiones que se reciben, que ya venimos notando desde los últimos tres años y eso no es casual. Es el resultado de una mejor planificación en las acciones de captación, del trabajo que se está haciendo desde el gobierno local y por supuesto que también ayuda el haber posicionado la ciudad en el mercado MICE –reuniones, incentivos, congresos y exposiciones–, ayudados por las campañas turísticas lanzadas, como la de Origen del Camino, la Capitalidad Gastronómica o la Ciudad del Deporte.

¿Qué buscan los organizadores de congresos en Oviedo?

Vienen atraídos, sobre todo, por el buen nombre de nuestros profesionales. Les ofrecemos un trato personalizado desde el primer momento, los acompañamos y asesoramos, y también incluyo en este punto a las empresas de servicios auxiliares, que tenemos muchas y muy buenas. Oviedo es una ciudad de tamaño mediano, muy limpia, muy segura y con todos los servicios que se pueden necesitar, en la que todo es mucho más controlable para organizar cualquier evento y evitar los imprevistos. También el poder hacer tu evento en un edificio como el Calatrava juega a favor.

¿Le queda mucho margen de crecimiento al sector?

Por supuesto, pero no se puede crecer sin un objetivo realista. Hay que medir y valorar ese crecimiento cada temporada. Pese a los buenos datos que estamos teniendo, nuestra ciudad aún está muy verde dentro del sector. Tenemos pendiente crear toda la estructura necesaria para profesionalizar la captación de congresos y un órgano que coordine y planifique toda la comercialización de Oviedo en ese mercado. Dentro de esa planificación tendremos también que crear un sistema que nos permita medir cuál es la capacidad óptima de nuestra ciudad para albergar eventos con un margen que asegure tanto la calidad en la prestación de los servicios como la sostenibilidad de los eventos y la convivencia con el resto de sectores de la ciudad y quienes viven en ella.

¿Cuáles son los tipos de congresos más habituales?

El protagonismo se lo llevan los congresos médicos, seguidos por los de carácter científico, que por su tamaño normalmente suelen elegir el Calatrava. También tenemos muchos eventos de carácter empresarial o corporativo.

¿Hay alguno este año que llame especialmente la atención?

Afortunadamente, hay donde elegir, pero destacaría tres de ellos: el Congreso Nacional SEMG (Sociedad Española de Medicina General) en junio, el 24 Congreso Nacional de Farmacéuticos a finales de septiembre y primeros de octubre, ambos con una estimación de 2.000 personas, y el 47 Congreso de Endoscopia Digestiva en noviembre, con unos 1.400 asistentes.

¿Requiere Oviedo de más infraestructuras para captar eventos de este tipo?

Tenemos una carencia principal, que es la falta de un espacio para albergar las comidas y las cenas de gala de los grandes congresos. Un congreso no solo precisa de salas para reuniones, sino que también necesita espacios para networking que faciliten y hagan amena la interacción entre los asistentes, y en ese sentido yo creo que es lo que tenemos que solucionar con más urgencia, aunque me consta que desde el ayuntamiento ya están trabajando en ello. En cuanto a espacios adicionales, creo que no estamos tan mal, aunque sería deseable contar con más espacios de carácter singular, aptos para pequeños y medianos eventos y reuniones.

¿Los datos récord de viajeros y pernoctaciones se notan también?

Sí. Estamos en un sector en el que la actividad llama más actividad y el aumento de pernoctaciones o de viajeros no suele venir por un solo segmento. Después del frenazo que supuso la pandemia y que paró en seco la realización de todo tipo de eventos, el sector se ha ido recuperando poco a poco y cada vez son más las empresas que vuelven a organizar encuentros y reuniones de todo tipo.

¿Cuánta gente vive de los congresos en Asturias?

No tenemos datos exactos, pero, teniendo en cuenta que aproximadamente el 11 % de los empleos en Asturias pertenecen al sector turístico, estaríamos hablando de unas 47.000 personas. De esas, seguramente el 5 o 6 % están relacionadas directamente con el segmento MICE en nuestra región. Además de estos empleos, hay muchos sectores económicos que se benefician indirectamente de este segmento.

¿En qué puede mejorar Oviedo a corto plazo para captar más convenciones?

Tenemos varios puntos o varias opciones de mejora. En realidad, todo pasa por una cuestión principal: crear un órgano de gestión y planificación del turismo MICE de nuestra ciudad que profesionalice la captación de congresos. Ese «ente gestor» tendría la labor de planificar y desarrollar el resto de puntos que compondrían el Plan Estratégico del Turismo MICE de Oviedo, en el que se está trabajando ahora y que está en su fase inicial. Obviamente, no se entendería que el sector privado no formase parte de ese órgano gestor, y cuando hablamos de sector privado en el ámbito MICE de nuestra ciudad, qué duda cabe de que Oviedo Congresos debería ser el actor principal.

¿Cuesta atraer eventos de ámbito internacional?

Sí, cuesta. Oviedo aún depende demasiado del mercado local y nacional, tiene poca visibilidad en el mercado internacional, donde compite en un sector muy exigente con destinos con mucho más nombre que el de nuestra ciudad, y solo recientemente ha reorientado sus recursos hacia captar congresos internacionales. El cambio de tendencia no se logra de la noche a la mañana, pero el trabajo continuo y planificado, la asistencia a ferias internacionales y el altavoz que suponen eventos tan globales como los Premios Princesa de Asturias también nos ayudarán a crecer en esta línea.