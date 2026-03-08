Domingo Mirón, consejero delegado de la Universidad Alfonso X: «Queremos ser relevantes en el ecosistema sanitario asturiano»

«Queremos ser relevantes en el ecosistema sanitario del Principado de Asturias». Con esa declaración resume Domingo Mirón, consejero de legado de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), la ambición con la que la institución prepara su desembarco en Oviedo. La universidad privada abrirá el próximo curso académico un centro adscrito en la planta intermedia del del edificio diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava en Buenavista, un proyecto que nace con vocación de permanencia y crecimiento.

Mirón expone los planes de la institución en una entrevista concedida a «Activos», el suplemento económico de Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA. La UAX comenzará su actividad en la capital asturiana con los grados de Medicina y Enfermería, que se impartirán a partir del próximo curso académico en las instalaciones que se habilitan en el antiguo espacio comercial del Calatrava.

«El objetivo es la excelencia», subraya Mirón al explicar la filosofía del proyecto. La universidad pretende reunir «el mejor claustro, los mejores contenidos y una experiencia práctica diferencial» para los estudiantes. La meta, según afirma, es integrarse en el sistema sanitario asturiano como un actor relevante en el ámbito formativo y contribuir a la generación de talento especializado.

La iniciativa se plantea además con una mirada a largo plazo. «Un proyecto universitario es de largo recorrido: hay que pensar en horizontes de hasta 50 años», sostiene el consejero de legado de la UAX. En ese contexto, la institución se ha fijado un objetivo concreto: que aproximadamente el 30% de los estudiantes que cursen sus estudios en Oviedo sean internacionales, con el fin de favorecer la proyección global del centro y el intercambio académico.

La elección de la capital asturiana responde, según explica Mirón, a una demanda real de formación sanitaria en la región. Cada año, alrededor de 3.000 estudiantes asturianos se ven obligados a desplazarse fuera de la comunidad autónoma para cursar este tipo de estudios.

A ese factor se suma el clima de receptividad que, según la universidad, ha acompañado al proyecto desde sus primeras fases. «El recibimiento institucional y profesional ha sido muy positivo», indica Mirón. La experiencia previa de la institución con la iniciativa MIR Asturias, también influyó en la decisión de apostar por Oviedo como nueva sede académica.

Impacto económico

El impacto económico es otro de los elementos destacados por la universidad. La inversión prevista asciende a 40 millones de euros, de los cuales 14 millones se destinarán a obras para adaptar los antiguos locales comerciales a aulas, salas de estudio y espacios docentes.

En términos laborales, la UAX calcula que el proyecto permitirá crear unos 250 empleos directos, principalmente vinculados a la actividad docente. A ellos se sumará el empleo indirecto asociado a la actividad universitaria, además del impacto en el consumo local y la contribución fiscal.

La llegada de una universidad privada ha generado también debate sobre su relación con la enseñanza pública. Mirón rechaza cualquier confrontación. «En absoluto debe verse como una amenaza», afirma. «La demanda existente demuestra con claridad que ambos modelos debemos contribuir a cubrirla con calidad». Incluso deja abierta la puerta a colaborar con la universidad pública asturiana, especialmente en investigación.