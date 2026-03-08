Un esqueleto de madera, 11.000 metros cuadrados y capacidad para 800 personas: las claves de la futura Casa de las Artes de Oviedo

Oviedo ya tiene sobre la mesa la primera imagen del que aspira a convertirse en uno de los grandes símbolos culturales de la ciudad. El anteproyecto para transformar el antiguo Palacio de los Niños en la futura Casa de las Artes plantea un equipamiento de casi 11.000 metros cuadrados con una sala principal para cerca de 800 espectadores, un edificio abierto al Parque de Invierno y una estructura exterior de madera que redefinirá su imagen.

El documento, elaborado por el estudio B720 Fermín Vázquez Arquitectos y entregado al Ayuntamiento, dibuja uno de los proyectos culturales y urbanos más ambiciosos impulsados por la ciudad en las últimas décadas. Para el concejal de Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, la propuesta es «sencillamente espectacular» y permitirá crear «un emblema singular de Oviedo».

La actuación se presenta además como una de las piezas clave de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031, cuya defensa ante el jurado internacional tendrá lugar el próximo miércoles en el Ministerio de Cultura.

Un gran exoesqueleto de madera

El elemento más reconocible del proyecto será un gran exoesqueleto de madera que envolverá todo el edificio. Esta estructura exterior actuará como soporte de una piel de protección solar que unificará la volumetría del inmueble y le dará una imagen contemporánea.

Los arquitectos plantean además recuperar la esencia del edificio original. Para ello se eliminarán añadidos posteriores que habían fragmentado el conjunto y se pondrán en valor las dos piezas principales del complejo: la gran nave central y el volumen posterior semienterrado.

La intervención busca así combinar respeto por la estructura existente con una nueva identidad arquitectónica capaz de convertir el equipamiento en un referente visual de la ciudad.

Un complejo cultural de 11.000 metros cuadrados

La futura Casa de las Artes contará con cerca de 11.000 metros cuadrados sobre rasante destinados a actividad cultural, musical y educativa.

El programa del edificio está pensado para concentrar diferentes disciplinas creativas en un mismo espacio y convertir el equipamiento en un nodo cultural de referencia no solo para Oviedo, sino también para el conjunto de Asturias.

Una sala para 800 personas

La pieza central del complejo será una sala principal con un aforo cercano a las 800 personas. Este espacio estará preparado tanto para conciertos abiertos al público como para los ensayos de las orquestas.

El proyecto incluye además una sala específica para bandas de música y gaitas, así como espacios dedicados a la experimentación artística, la formación y la creación contemporánea.

Un edificio abierto al Parque de Invierno

Uno de los objetivos de la propuesta es romper con la sensación de recinto cerrado que tenía el antiguo Palacio de los Niños. Para ello los arquitectos plantean abrir el edificio al Parque de Invierno mediante un eje interior que conectará las diferentes cotas del parque.

La actividad cultural podrá percibirse desde el exterior y el equipamiento se integrará en el paisaje como una extensión del espacio público.

Una plaza para conciertos y festivales

El proyecto presta también especial atención a los espacios de encuentro. En el interior se plantea un gran vestíbulo luminoso que funcionará como punto de convivencia entre artistas y público, con librería, cafetería y zonas de estancia.

En el exterior se generará además una amplia plaza pública destinada a acoger conciertos, festivales y actividades ciudadanas, reforzando la relación entre el edificio y el Parque de Invierno.

Una pieza clave para la candidatura cultural

Más allá de su dimensión arquitectónica, el Ayuntamiento considera la Casa de las Artes una infraestructura estratégica para demostrar ante Europa la ambición cultural de Oviedo.

El próximo miércoles, a las 9.05 horas, el equipo ovetense defenderá su candidatura a Capital Europea de la Cultura en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid. En la presentación participarán el alcalde, Alfredo Canteli; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el equipo técnico encargado del proyecto.

Si se cumplen los plazos previstos, el Ayuntamiento pretende licitar este mismo año la redacción definitiva del proyecto y las obras, que se financiarán con cargo al remanente municipal. El antiguo Palacio de los Niños aspira así a iniciar una nueva etapa como uno de los grandes espacios culturales de la ciudad.