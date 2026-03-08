Éxito del seminario internacional de esgrima de Gaudiosa en Oviedo
En el evento participaron 50 tiradores llegados desde distintos puntos de España
La Escuela Gaudiosa de Esgrima Histórica culminó este domingo en Oviedo un seminario internacional denominado «Ludus Pro Forma». El evento marcó un hito al ser la primera vez que docentes internacionales imparten formación de esta disciplina en Asturias. Las instructoras británicas Fran Terminiello y Lynette Nusbacher, del colectivo Swordwomen, lideraron las clases magistrales que se desarrollaron entre el sábado y el domingo. El encuentro fue, según la organización «un éxito absoluto», reuniendo a más de 50 tiradores de toda España –en la imagen–, completando el aforo y consolidando a la ciudad como referente de esgrima.
