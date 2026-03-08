Jan Lisiecki recorre el mundo de las danzas en Oviedo

El pianista canadiense Jan Lisiecki traía a Oviedo ayer un programa intenso trufado de danzas a lo largo de la geografía y el tiempo, estilos y dificultades variadas para hacer las delicias de los muchos aficionados al mundo de las 88 teclas, que acudieron en buen número al Auditorio en un largo trayecto donde no faltó el homenaje a Falla en el año del 150 aniversario de su nacimiento.

Luz tenue para empezar viaje en la Chequia de Martinù, bajar hasta la "breve" Andalucía fallesca para tomar rumbo a Polonia (Szymanowski) –prólogo danzante chopininiano de la segunda parte– con escala en Viena y las poco transitadas "Danzas alemanas" de Schubert, reponer fuerzas casi sin aliento en otro corto trayecto destino Rumania con el húngaro Bartok, antes de cruzar el Atlántico hasta la Pampa de Ginastera y sus "Danzas argentinas", un mate con "la moza donosa" para cabalgar cual gaucho con boleadoras.

Un itinerario musical a distintas velocidades pero siempre firmes y seguras: a pie, marcando buen paso, tomando caballo o diligencia, hasta el último en barco (que los vuelos son peligrosos). Con todo, Lisiecki arriesga en cada danza desde una técnica impecable y una sonoridad amplia, un piano poderoso y delicado.

Para la segunda gran etapa un trayecto tortuoso y necesitado de mucho poso y reposo, de ballet más que danza: Chopin de inicio, intermedio para paladear y final por todo lo alto, con Brahms acompañando a pares, más nuestros internacionales Albéniz y Falla, tango y fuego (se quemó algo) que Piazzolla aunó desde el mismo Paris.