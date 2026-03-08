José Manuel Torres, de jefe de bomberos a alcalde de barrio: "Villafría no se había tocado en 25 años y se le ha dado una vuelta, hacía mucha falta"

Llegó a San Lázaro-Otero hace más de cuarenta años por motivos profesionales. José Manuel Torres, actualmente jubilado, desarrolló toda su carrera profesional en los Bomberos de Oviedo, cuerpo del que llegó a ser su máximo responsable en dos etapas distintas y desde la recuperación de la figura de alcalde de barrio, hace dos años, asumió esa responsabilidad en un amplio territorio que abarca , además de SanLázaro, Villafría y Otero, la zona de Santo Domingo y el Campillín. Destaca que es un barrio «tranquilo», con amplias zonas verdes y buenas conexiones a los principales accesos que, recalca, «van a mejorar con las obras en marcha en la ronda sur».

¿De cuándo arranca su vínculo con San Lázaro y Otero?

Vine en 1981, cuando saqué las oposiciones de bombero y me tuve que trasladar de Gijón a Oviedo. En aquel tiempo, para los miembros de seguridad ciudadana y de la subescala de servicios especiales,bomberos y policías, era obligatorio residir dentro del municipio por la inmediatez de respuesta . Luego esa exigencia ya se fue relajando y ahora puedes vivir hasta en Cangas del Narcea.

¿Cambió mucho el barrio?

Sí, cuando llegué el parque de Bomberos estaba en la calle Capitán Almeida, que era prácticamente las afueras de Oviedo y en los alrededores estaban los talleres de Feve. De aquella, viví un tiempo en la calle Oscura y donde resido ahora, que es la calle San Pedro Mestallón y las adyacentes de SanMelchor, toda esa zona apenas existía.

¿Cómo surge la propuesta para la alcaldía de barrio?

Conozco al alcalde, Alfredo Canteli, desde hace muchos años cuando él era presidente del Centro Asturiano y yo era suboficial de bomberos. Esa relación fue avanzando, manteníamos el contacto y sabía que yo estaba integrado en asociaciones vecinales. Siempre me gustó la participación ciudadana y en cuanto veía por la calle alguna incidencia o cuestión que podía ser mejorable en el barrio lo comunicaba, bien a Canteli o a los diferentes concejales. La relación siempre fue fluida, así que supongo que todo eso influyó para ofrecerme la alcaldía de barrio cuando se recuperó esa figura.

¿Qué le llevó a aceptar ?

Siempre me ha gustado la participación ciudadana, mejorar las condiciones del entorno y la accesibilidad a los sitios. Soy quisquilloso y cuando veo que no están bien las aceras o el pavimento me gusta que se subsane cuanto antes.Por todo esto acepté. Los alcaldes de barrio no somos políticos, sino una correa de transmisión, una voz que el Alcalde quiere tener para saber las necesidades de la zona.

¿Cuál su modus operandi para estar al tanto de una zona urbana tan amplia?

Tengo tres formas de interrelación. Me gusta salir , doy vueltas por las calles y veo una cosa aquí, otra allá y me hago una idea; también tengo relación con las asociaciones de vecinos, fundamentalmente con las de San Lázaro y Otero Norte porque la de Villafría no quiere, dice que no es favorable a los alcaldes de barrio; la tercera vía es a través de los propios vecinos como es el caso de Villafría, donde hace siete u ocho meses pidieron una serie de mejoras que o se han hecho, o se está en ello.

¿Por ejemplo ?

La urbanización de Villafría se hizo hace 25 años y desde entonces no se había tocado. Se empezó a finales de 2024 con la eliminación del adoquinado, que tantas molestias causaba a los vecinos de la carretera de Villafría, a la altura de la fuente. Se asfaltó y se dio respuesta a una reivindicación vecinal histórica. En el parque de Villafría se ha hecho poda de árboles, se desratizó y se colocaron nuevos bancos, mesas y una fuente mixta . También se ha puesto una barandilla de protección en la rampa de la calle Purita de la Riva al parque, que tenía un gran desnivel, y estos días está en obras una marquesina para el bus. Hemos dado una vuelta a Villafría, hacía mucha falta.

En las últimas semanas hay quejas sobre robos. ¿Existe un problema de inseguridad ciudadana?

No tengo ninguna petición de los vecinos a ese respecto.Es cierto que me llamó el administrador de las torres de la Bolgachina de que había una cierta inseguridad en el entorno, pero me dijo que antes quería tener reuniones con los vecinos y estoy a la espera.

¿Qué distingue a San Lázaro de otros barrios?

Es una zona muy tranquila con buenos equipamientos y autosuficiente al contar con tiendas de comestibles, relojería, joyerías, hostelería , mucho espacio verde y facilidad de acceso al centro. Es un lugar muy atractivo para vivir. Y con las obras en la ronda sur , que en su día supuso una cicatriz, van a mejorar mucho los accesos.

¿Cómo valora el proyecto de las dos torres en la parcela del antiguo instituto?

En principio podría parecer un poco discordante, pero en esa zona hay otras torres cercanas y si, además, da respuesta al problema de la vivienda y da salida a un solar parado, pues lo doy por bueno.

Su alcaldía de barrio también incluye la zona del Campillín. ¿Qué le parece el proyecto del aparcamiento subterráneo?

Tengo un cierto desasosiego de que quede bien, como alcalde de barrio y vecino me preocupa, pero tengo confianza en los estudios geotécnicos que ven viable esa actuación. Si ese aparcamiento evita tráfico en la zona y los vecinos tienen opción a parte de las plazas, en régimen de alquiler o de propiedad, pues puede ser la solución idónea en varios frentes. Nacho Cuesta ya dijo que el Ayuntamiento no hará en nada en contra del vecindario si la negativa está sustentada en argumentos sólidos. n