Las "joyas" de la futura Casa de las Artes de Oviedo: librería, mediateca, diez salas de ensayos y hasta un mirador con vistas al parque de Invierno

La futura Casa de las Artes de Oviedo contará, además de con una gran sala principal para 800 espectadores, una sala específica para bandas, espacios de creación radiofónica y grabación musical, mediateca, aulas educativas, salas de ensayo y zonas abiertas al público como librería, cafetería o terraza mirador. El programa de equipamientos definido en el anteproyecto —adelantado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA— perfila ya el funcionamiento interno de uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la ciudad y una de las principales bazas de la candidatura ovetense a Capital Europea de la Cultura 2031, que será defendida el próximo miércoles ante diez expertos de varios países en el Ministerio de Cultura.

Más allá de su potente imagen arquitectónica —con el exoesqueleto de madera que abrazará el antiguo Palacio de los Niños— el documento técnico que obra en manos del gobierno de Alfredo Canteli detalla un complejo cultural pensado para concentrar creación, formación, experimentación y difusión artística en cerca de 11.000 metros cuadrados sobre rasante.

La pieza central del programa será la sala principal concebida como espacio de ensayo para la Oviedo Filarmonía y preparada también para conciertos y otras actividades abiertas al público. El proyecto la describe como una gran sala modular polivalente sin columnas, con asientos móviles y un escenario capaz de transformarse según las necesidades. Con capacidad para unas 800 personas, este ámbito aspira a convertirse en uno de los grandes focos musicales de la ciudad.

Sala de bandas

Junto a ella se situará la sala de bandas concebida como espacio de ensayo específico para la Banda de Música y la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. El recinto contará con acondicionamiento acústico versátil y un aforo aproximado de 300 localidades, completando el núcleo dedicado a la práctica musical.

A este conjunto se suman, además, dos salas off pensadas para apoyar proyectos educativos, propuestas emergentes, ensayos y otras actividades artísticas. Su diseño plantea que funcionen siempre por pares, pudiendo utilizarse de forma independiente o conectarse entre sí según las necesidades de cada momento.

El bloque dedicado a la creación y la experimentación incorpora varios espacios singulares. Entre ellos destaca la futura radio concebida como plataforma de creación radiofónica impulsada por jóvenes de entre 15 y 25 años junto a una sala de grabación planteada como taller para aprender a producir y registrar música.

Cafetería y restaurante con vistas a la naturaleza

La mediateca será otro de los puntos clave del edificio equipada con sistemas de sonido y vídeo de alta calidad permitirá organizar escuchas monográficas de discos completos además de proyecciones documentales o películas vinculadas al universo musical.

Los espacios educativos se repartirán en cuatro áreas destinadas a talleres formativos que seguirán también la lógica de funcionamiento por pares permitiendo dividir o unir aulas según las actividades previstas. A ello se añaden diez pequeñas salas de ensayo pensadas para músicos y agrupaciones.

En el ámbito público el gran foyer (vestíbulo) luminoso actuará como corazón de acogida y distribución del complejo. El anteproyecto lo imagina como un espacio amplio diáfano y luminoso preparado para absorber grandes flujos de visitantes y albergar exposiciones temporales presentaciones o actos informales.

A su alrededor se dispondrán servicios pensados para prolongar la vida cultural del edificio como una librería-tienda especializada en música y artes una cafetería restaurante y una terraza mirador que aprovechará las vistas hacia el Parque de Invierno y la sierra del Aramo.

También se habilitarán áreas de información y venta de entradas destinadas a orientar al público y facilitar el acceso a la programación cultural prevista para el recinto, así como para el resto de equipamientos municipales.

Detrás del funcionamiento visible existirá además una amplia red de espacios técnicos. El proyecto incluye un muelle de carga y descarga esencial para el movimiento de instrumentos escenografías y equipos conectado directamente con almacenes y escenarios mediante recorridos diferenciados de los del público.

Archivo especializado

El equipamiento, cuyas obras se prevén iniciar este año, contará asimismo con un archivo especializado de partituras de unos 60 metros cuadrados, una zona común de taquillas con 65 compartimentos para instrumentos y áreas de descanso para los músicos.

La organización interna se completará con oficinas para dirección musical artística gerencia y administración que sumarán unos 180 metros cuadrados además de una gran superficie de instalaciones cercana a 1.300 metros destinada a climatización electricidad y tratamiento de aguas grises. Bajo rasante se mantendrán además los 15.000 metros cuadrados de aparcamiento previstos para dar servicio al equipamiento.

La futura Casa de las Artes aparece así como una de las bazas culturales con las que Oviedo aspira a reforzar su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031. El Ayuntamiento defiende que el nuevo equipamiento permitirá consolidar la identidad musical de la ciudad atraer talento creativo internacional y abrir el Parque de Invierno a una programación estable de conciertos residencias artísticas y proyectos educativos pensados para perdurar más allá de esa fecha y proyectar la ciudad.