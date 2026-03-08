El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital

El anteproyecto que transformará el antiguo Palacio de los Niños en la futura Casa de las Artes de Oviedo dibuja ya uno de los proyectos culturales y urbanos más ambiciosos de la ciudad en décadas. El documento entregado al Ayuntamiento por el estudio B720 Fermín Vázquez Arquitectos plantea un edificio abierto al Parque de Invierno y envuelto por un gran esqueleto de madera que redefinirá su imagen. Para el concejal de Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, el resultado es «sencillamente espectacular y nos invita a soñar con un equipamiento municipal llamado a convertirse en un emblema singular de la ciudad». La actuación, además, se presenta como una de las piezas angulares de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031, que el equipo ovetense defenderá el próximo miércoles en el Ministerio de Cultura.

La actuación supondrá la recuperación de un equipamiento cerrado desde 2021 y que con el paso del tiempo había entrado en un visible proceso de deterioro. La intervención busca darle una segunda vida y convertirlo en un nodo cultural de referencia no solo para la capital asturiana, sino también para el conjunto del Principado. La futura Casa de las Artes aspira a concentrar actividad musical, educativa y creativa en un mismo espacio, reforzando el papel de Oviedo como ciudad de cultura y conocimiento dentro del mapa europeo.

El vestíbulo luminoso de la Casa de las Artes. / LNE

La propuesta elaborada por el estudio internacional dirigido por Fermín Vázquez parte de una idea clara: respetar la estructura original del edificio y potenciar su singularidad arquitectónica. Para ello se eliminan añadidos posteriores que fragmentaban el conjunto y se recuperan las dos piezas principales del inmueble: la gran nave central y el volumen posterior semienterrado. Sobre esa base se incorpora el elemento más llamativo del anteproyecto, un gran exoesqueleto de madera que abrazará toda la construcción y actuará como soporte de una piel de protección solar que unifica la volumetría del edificio y le otorga una imagen contemporánea.

El Ayuntamiento quiere licitar este año las obras, que serán financiadas a cargo del remanente

El nuevo diseño también apuesta por un edificio permeable capaz de dialogar con el paisaje del Parque de Invierno. Los arquitectos proponen abrir el inmueble mediante un eje interior que conectará las distintas cotas del parque y permitirá que la actividad cultural se perciba desde el exterior. El objetivo es borrar la antigua sensación de recinto cerrado y convertir el equipamiento en una extensión natural del espacio público.

11.000 metros cuadrados

El complejo cultural contará con cerca de 11.000 metros cuadrados sobre rasante y un programa pensado para albergar una intensa actividad artística. La sala principal dispondrá de un aforo cercano a las 800 personas y estará diseñada tanto para conciertos abiertos al público como para los ensayos de las orquestas. A ella se sumará una sala específica para las bandas de música y gaitas, además de espacios dedicados a la experimentación, la formación y la creación contemporánea.

Una recreación del esqueleto de madera de la Casa de las Artes. / LNE

El proyecto presta además especial atención a los espacios de encuentro. Un gran vestíbulo luminoso funcionará como punto de convivencia entre artistas y público y se completará con librería, cafetería y áreas de estancia. En el exterior se generará una amplia plaza pública que permitirá celebrar conciertos, festivales y actividades ciudadanas, reforzando la relación entre el edificio y el Parque de Invierno.

Más allá de su dimensión arquitectónica, el equipamiento tiene un fuerte significado estratégico para la ciudad. El Ayuntamiento considera la Casa de las Artes uno de los proyectos capaces de demostrar ante Europa la ambición cultural de Oviedo y su voluntad de dejar un legado duradero. La candidatura a Capital Europea de la Cultura exige precisamente planes de largo recorrido, equipamientos sólidos y una programación artística capaz de implicar a la ciudadanía.

Aspecto interior de la futura Casa de las Artes de Oviedo. / LNE

El próximo miércoles, a las 9.05 horas, el equipo ovetense presentará su proyecto ante el jurado internacional en la sede del Ministerio de Cultura en Madrid. La ciudad competirá con otras aspirantes españolas para superar la primera fase del proceso europeo. En esa defensa participarán el alcalde, Alfredo Canteli, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el equipo técnico y artístico encargado de elaborar la candidatura.

Entre los argumentos que se expondrán figura la apuesta por apoyar a los creadores y atraer talento. El plan cultural de la candidatura contempla becas para jóvenes artistas, programas de acogida para creadores internacionales y nuevas redes de colaboración con otras ciudades europeas y atlánticas. La Casa de las Artes aparece en ese contexto como una infraestructura capaz de sostener buena parte de esa actividad.

Remanente

Si el calendario previsto se cumple, el Ayuntamiento quiere licitar este mismo año la redacción definitiva del proyecto y la obra posterior, financiada con cargo al remanente municipal. Para Cuesta, la intervención representa también una manera de demostrar que las administraciones pueden reinventar espacios degradados y adaptarlos a las necesidades contemporáneas sin renunciar a la calidad arquitectónica. El antiguo Palacio de los Niños, concebido en su día como equipamiento lúdico, aspira así a convertirse en un símbolo de la transformación urbana y cultural de Oviedo y en una de las cartas de presentación más visibles de la candidatura a Capital Europea de la Cultura de 2031.

Una vista general del aspecto que tendrá el Palacio de los Niños tras la reforma. / LNE

La futura Casa de las Artes pretende además reforzar la identidad musical de la ciudad ofreciendo un hogar estable para la Oviedo Filarmonía la Banda de Música y la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y creando un lugar abierto a nuevos públicos proyectos educativos residencias artísticas y encuentros culturales de dimensión europea pensados para perdurar más allá del año 2031. n