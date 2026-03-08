El paseo británico de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo"

La Banda de Música «Ciudad de Oviedo» ofreció este domingo una nueva entrega de su ciclo «Conciertos de invierno» ante un Auditorio que presentaba un patio de butacas completamente lleno. Organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, la velada estaba dedicada a las islas británicas mediante un programa donde figuraban nombres como Gustav Holst, Pearcy Grainger o Gordon Jacob. En este contexto se estrenaría el «Concierto para trompa» de Gareth Trott, obra que acaparaba toda la atención. Así, el propio director titular de la formación ovetense tomaría la palabra para agradecer al público su asistencia y explicar que la cita estaba prevista para el domingo anterior —día nacional de Gales—, pero debido a otros eventos del Auditorio no fue posible la celebración, aplazándose una semana. Colado aprovechó la ocasión para dedicar el concierto a todas las mujeres en su día internacional, obteniendo el reconocimiento del auditorio en forma de sonoros aplausos.

«Hammersmith» (de Gustav Holst) fue la primera pieza del programa, interpretada con gran acierto por los músicos, que supieron plasmar su carácter pesante y dramático derivado de los ostinatos rítmicos en los metales graves y de unos abruptos silencios bien comprendidos por Colado.

El «Concierto para trompa» del compositor galés Gareth Trott fue ejecutado por su compatriota —tal y como recogía hace un par de días LA NUEVA ESPAÑA, ambos artistas pertenecen al mismo condado galés— Simon Lewis. El solista, principal de trompa de Oviedo Filarmonía hasta hace unos meses, realizó un trabajo impecable a lo largo de los tres movimientos que conforman la obra, de sonoridad convencional. El «Moderato con moto» inicial dejó momentos muy cinematográficos, con Lewis perfectamente integrado en la sonoridad de la banda, mientras que en el «Andante — Romanza» se recreó en unos inspirados pasajes de lirismo exacerbado, mostrando toda la amplitud del instrumento ante una banda de balances muy logrados, despertando algunos aplausos del respetable. Cerró la pieza el «Vivace con fuoco», exigente por su velocidad y virtuosismo, que Lewis enfrentó desde una mayúscula musicalidad, con una espléndida cadenza donde evidenció una emisión directa y un sonido redondeado y repleto de calidez.

Ante los aplausos —destacamos la presencia del propio Gareth Trott entre el público, que subiría al escenario para recibir el reconocimiento del público—, Lewis, en compañía de la sección de trompas de la banda, regaló una canción galesa como propina.

«Irish Tune from County Derry», de Pearcy Grainger, evoca los paisajes británicos a través de unas melodías muy cuidadas por oboes y clarinetes, donde David Colado se mostró atento a los fraseos, ensamblando perfectamente a los músicos.

Los cuatro movimientos de «William Byrd Suite» (de Gordon Jacob) alcanzaron cotas de notable expresividad y permitieron a la banda mostrar su versatilidad a la hora de plegarse a un carácter sereno (como en «The Earle of Oxford’s March») o a los constantes cambios de tempi e intensidad que subyacen en «Wolsey’s Wilde».

La «Suite from Hymn of the Highlands» (de Philip Sparke) mostró una formación poderosa y bien cohesionada, capaz de resolver con exquisita dulzura las melodías iniciales de la concertino (Erica Carretero) y la fagotista (Cristina Álvarez) y, al mismo tiempo, lucir músculo a través de un volumen notable y una percusión muy acertada y precisa.

Tras casi hora y media de velada musical, el concierto finalizó mediante una pequeña propina que el público agradeció con aplausos y ovaciones. n