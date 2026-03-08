El PSOE urge a que el Campo San Francisco de Oviedo recupere su suelo natural para "evitar inundaciones"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo llevará a la próxima Comisión de Urbanismo una propuesta técnica para transformar la gestión hídrica del Campo de San Francisco. La iniciativa, defendida por el concejal Juan Álvarez Areces, plantea la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en la futura renovación del pavimento, con el objetivo de devolver al pulmón de la ciudad su capacidad natural de absorción, perdida tras décadas de intervenciones basadas en el asfalto y el hormigón.

Deterioro patrimonial

La propuesta socialista surge tras analizar el evidente estado de degradación que presentan viales emblemáticos como el paseo de los Curas, el entorno de la calle Santa Susana o el paseo de los Álamos. Según Areces, los hundimientos de parterres y los encharcamientos crónicos no solo afectan a la estética, sino que comprometen la seguridad de los peatones y la accesibilidad de los vecinos.

El edil recuerda que el origen del problema se remonta a la década de los noventa, cuando los caminos tradicionales de tierra prensada fueron sustituidos por hormigón impreso. «En aquel momento se perdió parte de la capacidad natural del parque para absorber el agua. Hoy tenemos la oportunidad de corregir ese modelo y apostar por soluciones más sostenibles», señala el concejal.

La «ciudad esponja»

El plan del PSOE no se limita a una reparación puntual de las baldosas, sino que busca convertir el Campo en una pieza clave de la denominada ciudad esponja. Para ello, el grupo municipal propone la instalación de pavimentos permeables que permitan la filtración directa al subsuelo, así como la creación de jardines filtrantes y zanjas vegetadas que reproduzcan procesos naturales de almacenamiento de agua. También se plantea una revisión de los bordillos para que el agua de lluvia nutra directamente los parterres.

Informes técnicos

Los socialistas se apoyan en un informe del Servicio de Conservación del Patrimonio de enero de 2025 que ya alertaba de estas deficiencias. A diferencia de otras zonas de la capital, el subsuelo del Campo presenta una buena permeabilidad, lo que lo convierte en un escenario idóneo para estas técnicas de vanguardia ambiental que, además de evitar charcos, mitigan el efecto de isla de calor en el centro urbano.

«No se trata solo de arreglar caminos, sino de hacer un parque más resiliente y mejor preparado para los retos ambientales de las ciudades», concluye Álvarez Areces, quien defiende que la intervención debe ir acompañada de elementos informativos para que la ciudadanía comprenda el valor de estas soluciones sostenibles.