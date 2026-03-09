El actor ovetense, Miguelo García, codo a codo con Arón Piper: "Me abre muchas puertas al cine comercial"

El ovetense Miguelo García sigue dando pasos en el mundo de la interpretación y, en esta ocasión, de la mano de Arón Piper. El actor asturiano participó con un papel secundario en la película “Hugo24”, un proyecto presentado el pasado domingo en el Festival de Málaga, donde el equipo del filme dio a conocer la producción ante el público y la crítica. “Las primeras reacciones han sido muy positivas, la gente se fue encantada. A nivel personal, me abre muchas puertas al cine comercial”, confesó.

La película “Hugo24”, dirigida por Luc Knowles y protagonizada por Arón Piper, es un drama social que transcurre a lo largo de un solo día. La historia sigue a Hugo, un joven que, en las 24 horas previas a cumplir años, se enfrenta a una situación límite: reunir el dinero necesario para pagar el alquiler y evitar el desahucio que amenaza con dejarle a él y a su hermana en la calle.

El filme se rodó el pasado mes de julio en distintas localizaciones del barrio madrileño de Tetuán. En la cinta, Miguelo García interpreta al padre de la novia del protagonista, un papel secundario dentro del reparto encabezado por Piper. Tras su presentación el pasado domingo en el Festival de Málaga, la película tiene previsto su estreno en salas el 15 de mayo. Además, el equipo trabaja con la idea de que el director y alguno de los actores puedan viajar a Oviedo para presentarla en la ciudad, en un acto vinculado a la candidatura ovetense a Capital Europea de la Cultura 2031.

Mientras tanto, García no para de trabajar. El actor asturiano está terminando de grabar una serie para Movistar Plus+ y mantiene tres nuevos proyectos sobre la mesa, dos de ellos prácticamente cerrados y un tercero pendiente aún de financiación.