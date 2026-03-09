Alberto García: “Es muy importante no fliparse cuando te va un poco mejor ni derrotarse cuando te va un poco peor”

“Alberto & García” presenta este sábado 14 de marzo “Barro”, su último trabajo. Lo hará en casa, en la sala Tribeca Live de Oviedo, y el concierto, a partir de las 21.00 horas (entradas en epticket.com a 20 euros), se crecerá en “verbena”, una fiesta que Alberto García, cantante y guitarrista de la banda, promete tener montada ya desde la apertura de puertas, una hora antes, a las ocho de la tarde.

-¿Cómo es esto de la verbena?

-Desde hace un tiempo procuramos que los conciertos que hacemos en Oviedo sean únicos y especiales. Es cierto que son adjetivos que todo el mundo utiliza siempre, que todos los conciertos se anuncian llenos de sorpresas. Pero en este caso es verdad. Queríamos hacer una verbena, una fiesta de prao, ese concepto, que sea una noche en la que empiecen a suceder cosas incluso antes de que se abran las puertas. Y poco más puedo contar. Bueno, sí, que habrá además un concierto y que tocaremos las canciones del disco y más. Tenemos una experiencia amplia en agasajar al público de casa, que también se lo merece.

-La última vez llenaron la zona de mariachis.

-No habrá mariachis, pero sí otras cosas, y bastantes. Queremos que sea una noche que solo ocurra aquí, en Oviedo. Sabemos que hay gente que viene de fuera a vernos aquí porque siempre tiene un punto especial el vernos jugar en casa.

-¿Invitados?

Sí, los habrá. Ahora que estamos presentando el disco por toda España, estamos tocando todas las canciones, pero para este concierto incluiremos algunas que ahora mismo no estamos tocando pero que queremos tocar ese día para la gente de casa. La espina dorsal del concierto son las trece canciones del disco, pero que nadie se preocupe, que todo el mundo saldrá satisfecho. Y si no, no les vamos a devolver el dinero pero sí dialogaremos para la próxima vez.

-”Barro” se editó en octubre del año pasado. ¿Cómo marcha la gira?

-Bien. Por una parte parece que fue hace mucho cuando lo sacamos, pero lo sentimos muy nuevo, tanto, que aquí, en Oviedo no lo tocamos todavía. Estamos disfrutando mucho, la verdad. Lo que hay en el disco nos permite un juego bastante amplio, conciertos en los que hay momento para todo, y eso es lo que queremos celebrar también.

-¿La repercusión?

-Al final la puedes medir con escuchas digitales, ventas de discos y repercusión en prensa especializada, que en nuestro caso se reduce a Radio3. Sentimos mucho mimo, sentimos que vamos sumando gente a la familia García y estamos muy contentos porque nuestra apuesta de la manera de hacer las cosas no va solo relacionada con los música, sino también en cómo nos movemos dentro del oficio, y sentimos mucho cariño en ese sentido. Estamos tocando en sitios donde no habíamos tocado y volviendo a otros, disfrutándolo, en un momento muy bonito donde ahora es tocar, tocar y tocar. Es muy positivo, porque de tantos meses la cosa está muy engrasada y la experiencia es mucho mejor.

-¿Algún momento especial en lo que va de gira de “Barro”?

-Hubo muchos conciertos muy guapos. Aunque sea una obviedad nosotros respetamos mucho el escenario cada vez que nos subimos, y cada concierto es el más importante en ese momento. Hubo momentos muy guapos en Madrid, Coruña, Barcelona, Zaragoza… Conciertos muy especiales, de mucha conexión y mucha celebración y esperamos que el de aquí no sea menos.

-El repertorio de este disco da para muchos bailes.

-Creemos en la libertad de cada uno y de la misma forma que no pedimos palmas, tampoco pedimos bailar. Tenemos la fortuna de que la gente lo hace cuando le apetece. El otro día en Zaragoza había gente bailando y al lado una pareja muy emocionada. Al final es algo que también sucede en una fiesta de prao, que está muy vinculada a la euforia, a pasárselo bien, pero hay diferentes ecosistemas, o dramas juveniles o de otro tipo. No sé, como si piensas en alguien que le pasó algo ese año pero que ese día está disfrutando del concierto con los ojos enjuagados. Creo que es muy guapo tener eso con la gente que nos viene a ver y la transversalidad de edad y tipología de gente. Es muy variado como, por otro lado, es variada nuestra música. Y si hay alguien muy sesudo, también puede venir a escuchar los arreglos, o las letras. No hay problema, es bienvenido.

-¿Nunca ha pedido palmas?

-¿”Esas palmas”? No, creo que en veintipico años no he dicho eso nunca.

-En esos años, ¿cómo le ha tratado, le trata la profesión?

-Con Dámaso sí llevo todo ese tiempo, aunque con la banda son doce años, que ya son, también. Sinceramente, uno de los mayores logros que tenemos es dedicarnos a hacer música en la compañía en la que lo hacemos. Somos familia y amigos, y a partir de ahí hay momentos muy buenos y peores, pero lo que pasa es que los momentos que vienen mal dadps estás rodeado por amigos y familia. Y si vienen muy buenos, lo mismo. Somos enterradores de cualquier tipo de mito y de júbilo. Celebramos donde hay que celebrar pero no nos permitimos nunca lanzar campanas al vuelo. Ser constantes te hace estar siempre en el medio, para que cuando vayan mal las cosas no te derrumbes y cuando vaya bien no te flipes. Es muy importante no fliparse cuando te va un poco mejor ni derrotarse cuando te va un poco peor.

-¿Cree que la gente es consciente en la vida de los músicos?

-Pero tú vas a la panadería y no eres consciente de que esa persona se haya levantado a las cinco de la mañana, que lo haga todos los días, o sí, porque en esa panadería te suelta un rollu que ya te enteras de lo que le cuesta hacer el pan. Nosé, toda profesión tiene su miga, nunca mejor dicho. Pero no importa. Lo que importa es que hagas un buen concierto, lo otro carece de importancia.

-Y que compongas buenas canciones

-Sí, porque con canciones malas harás un peor concierto,

-Recuerde lo de la verbena para que le quede claro a la gente. ¿A qué hora hay que estar allí el sábado?

-El concierto como tal empieza a las nueve de la noche, pero la verbena comenzará con la apertura de puertas de la sala Tribeca a las ocho. Convocamos a todo el mundo con entrada a que esté allí a las ocho para disfrutar de la primera y última verbena de “Barro”. Y los que no tengan entrada hasta igual pueden ver algo.