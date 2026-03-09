El Ayuntamiento de Oviedo abre el plazo para solicitar las becas escolares para el próximo curso: estos son los plazos

El Ayuntamiento de Oviedo abre el martes día 10 de marzo el plazo para solicitar becas para los comedores escolares y la adquisición de libros de texto y material didáctico para alumnos de colegios públicos y concertados de Educación Infantil y Primaria del concejo en el curso 2026/2027. La documentación se puede presentar hasta el 8 de abril, inclusive.

La convocatoria tiene un presupuesto de 4.898.824 euros. Se concederán becas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario destinadas a alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, con un importe máximo de cien euros. Las ayudas a comedores escolares y desayuno se destinarán a escolares de esa etapa educativa y de Educación Primaria.

En el período no lectivo tendrán derecho a beca de comedor y desayuno los beneficiarios de beca en el periodo lectivo, bonificada con el 100%, 75% y 50%, hasta el límite de la cuantía presupuestaria establecida. El plazo para presentar las solicitudes para las becas de alumnos del segundo ciclo de Infantil de primera matriculación será el coincidente con el que fije la Consejería de Educación en el calendario correspondiente, salvo que tenga hermanos mayores ya matriculados. En este último caso el plazo se cierra el 8 de abril.

Los requisitos para acceder a las becas se pueden consultar en la web del Consistorio. Las solicitudes se pueden recoger en los colegios, en el Registro general del Ayuntamiento, ubicado en la calle Quintana, 6; el Registro auxiliar de Educación, en la calle Quintana, 8; y en el Registro auxiliar de La Corredoria.