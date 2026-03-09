La Cámara de Comercio de Oviedo ofrece a la Universidad Alfonso X ayuda para conectar con las empresas

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, se reunió este lunes con la decana de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Aída Suárez, para respaldar el lanzamiento de los grados de Medicina y Enfermería en la ciudad a través de un centro adscrito que abrirá sus puertas el próximo curso en el Calatrava.

La entidad cameral ofreció su apoyo para conectar la oferta formativa de la UAX con el tejido empresarial asturiano, impulsando la relación entre la institución académica y los sectores productivos regionales. Paniceres destacó que la llegada de esta universidad privada dinamizará la economía local, atraerá talento joven y ayudará a reactivar el barrio de El Cristo, consolidando a Oviedo como un referente sanitario y académico.