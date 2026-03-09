Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La Cámara de Comercio de Oviedo ofrece a la Universidad Alfonso X ayuda para conectar con las empresas

La institución académica se prepara para abrir su centro adscrito en el Calatrava el próximo curso

Aída Suárez y Carlos Paniceres este lunes en la Cámara de Comercio de Oviedo.

Aída Suárez y Carlos Paniceres este lunes en la Cámara de Comercio de Oviedo.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, se reunió este lunes con la decana de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Aída Suárez, para respaldar el lanzamiento de los grados de Medicina y Enfermería en la ciudad a través de un centro adscrito que abrirá sus puertas el próximo curso en el Calatrava.

La entidad cameral ofreció su apoyo para conectar la oferta formativa de la UAX con el tejido empresarial asturiano, impulsando la relación entre la institución académica y los sectores productivos regionales. Paniceres destacó que la llegada de esta universidad privada dinamizará la economía local, atraerá talento joven y ayudará a reactivar el barrio de El Cristo, consolidando a Oviedo como un referente sanitario y académico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  2. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  3. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  4. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  5. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  6. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  7. Espectacular operativo de la Guardia Civil en Oviedo para detener a cuatro okupas investigados por protagonizar reyertas
  8. El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina

La Cámara de Comercio de Oviedo ofrece a la Universidad Alfonso X ayuda para conectar con las empresas

La Cámara de Comercio de Oviedo ofrece a la Universidad Alfonso X ayuda para conectar con las empresas

Cuando los críos aprendían de los tratantes en el mercado de San Lázaro

Cuando los críos aprendían de los tratantes en el mercado de San Lázaro

El original homenaje de los bomberos de Oviedo por su patrón: una grúa de 37 metros frente al HUCA para saludar a los niños hospitalizados

El original homenaje de los bomberos de Oviedo por su patrón: una grúa de 37 metros frente al HUCA para saludar a los niños hospitalizados

El Colegio Parque Infantil de Oviedo busca referentes en el mundo rural para celebrar el 8M

El Colegio Parque Infantil de Oviedo busca referentes en el mundo rural para celebrar el 8M

El actor ovetense, Miguelo García, codo a codo con Arón Piper: "Me abre muchas puertas al cine comercial"

El actor ovetense, Miguelo García, codo a codo con Arón Piper: "Me abre muchas puertas al cine comercial"

Detenido un hombre sorprendido cuando trataba de asaltar un bar de Oviedo por el método del alcantarillazo

Detenido un hombre sorprendido cuando trataba de asaltar un bar de Oviedo por el método del alcantarillazo

Oviedo renueva la Escuela-Teatro Pumarín con un proyecto que forma a 44 jóvenes desempleados

Oviedo renueva la Escuela-Teatro Pumarín con un proyecto que forma a 44 jóvenes desempleados

El X Open de España de disc golf convierte a Oviedo en punto de encuentro internacional

El X Open de España de disc golf convierte a Oviedo en punto de encuentro internacional
Tracking Pixel Contents