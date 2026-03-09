El Colegio Parque Infantil de Oviedo busca referentes en el mundo rural para celebrar el 8M
Doce profesionales compartieron oficios, experiencias y actividades con el alumnado del centro ovetense
El Día Internacional de la Mujer se convirtió este año en el colegio Parque Infantil en una oportunidad para mirar hacia el mundo rural y reconocer el papel de quienes lo mantienen vivo. Este lunes, doce profesionales vinculadas a distintos oficios y labores del ámbito rural se acercaron al centro para compartir su experiencia con el alumnado. A través de charlas y actividades, acercaron a los niños y niñas la realidad de su trabajo.
Entre las participantes se encontraban la quesera Verónica Álvarez Rodríguez y Ana Armendáriz, inspectora de pesca, que acercó a los niños la labor de control y protección de los recursos marinos. También acudieron Cristina Secades Cicero, dedicada a la agricultura ecológica; Marina Pérez Rodríguez, pastora, lanera y artesana; y Lucía Nieto Arias, ganadera, que habló sobre el cuidado de los animales y el trabajo diario en una explotación.
La jornada contó además con la presencia de María Rodríguez y Ángeles García, encargadas del cuidado y mantenimiento de caminos. Junto a ellas participó Vanesa Lorences Lomas, dedicada a la cosmética natural; Olaya Pérez Fernández, apicultora que trabaja con colmenas y producción de miel, e Isabel Rubio, agricultora ecológica.
Completaron el grupo Leticia Fernández y Verónica Molleda, ambas ganaderas vinculadas al cuidado del ganado y a la actividad diaria en el campo. Tras las charlas y las actividades con el alumnado, el centro quiso agradecer su participación con un pequeño reconocimiento: cada una recibió un Diploma de Mujer Extraordinaria, una “tote bag” del colegio y una estrella del paseo de la fama del Parque Infantil.
“Intentamos que el 8M sea un día muy importante para el alumnado. Los críos disfrutan un montón y les encantan las actividades que hacemos”, señaló Ana Peláez, jefa de estudios del centro. “Es una suerte que todas estas mujeres saquen tiempo en sus agendas para venir a visitarnos de forma totalmente desinteresada. Se esfuerzan por venir a participar y estamos muy agradecidos por ello”, concluyó, muy feliz con las jornadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
- Un coche de la Policía Nacional sufre un accidente en el centro de Oviedo cuando acudía a una emergencia