Cuando los críos aprendían de los tratantes en el mercado de San Lázaro

El barrio de San Lázaro dio su particular salto a la modernidad en los años ochenta con la construcción de las piscinas y las pistas de atletismo en la zona fronteriza con un Parque de Invierno que también sufriría una profunda transformación. Unas nuevas dotaciones y equipamientos que dejaban atrás lo que habían sido el Hípico antes y el canódromo después y mucho más atrás en el tiempo, a caballo entre los siglos XIX y XX, los viejos mercados, la conexión entonces de Oviedo con los municipios vecinos rurales para las transacciones relacionadas bien con la compra venta de ganado o de los productos de la huerta.

Las fotos de la época muestran a niños que, calzados con madreñas, formaban parte del paisaje habitual de los mercados, dispuestos al aprendizaje de sus mayores en los tratos o incluso, si se terciaba y no era nada raro, ayudar a sus familias en la venta de leche, cestos o gallinas. Luego, ese mercado de ganado, que estaba en la zona conocida como los Albergues, fue trasladado a la zona del Rubín, donde ahora está el centro comercial Los Prados. Ese mismo periodo de entre siglos también fue época abonada para el despegue industrial en la zona: de fábricas de clavos conocidos como puntas de París al taller de cerrajería Misioné, pasando por la fábrica de gaseosas y sifones de la familia Collar o el taller de ebanistería de Nicanor Álvarez forman parte de la intrahistoria cotidiana de las gentes de San Lázaro.

Concentración ante La Malatería para reivindicar la rehabilitación del emblemático edificio, en 2023. / FERNANDO RODRIGUEZ

La Malatería, el edificio que en los últimos ha sido protagonista de un movimiento vecinal para su rehabilitación, fue reconstruida sobre los cimientos de la antigua leprosería en 1929, bajo la tutela del arquitecto Manuel Bobes, el mismo que diseñó el Psiquiátrico de Oviedo. Aquel edificio, de estilo regionalista montañés, fue «bautizado» como albergue Cano Mata, en reconocimiento al abogado y periodista Víctor Julio Cano y Mata Vigil, quien al morir sin descendencia donó todo su dinero para la construcción del asilo.

Soldados del ejército de los nacionales, en un San Lázaro arrasado, en 1937. / LNE

La Revolución del 34 y la Guerra Civil también dejaron huella en San Lázaro. El barrio fue testigo de la entrada de la columna revolucionaria, formada por medio millar de milicianos, en su mayor parte mineros de la cuenca del Caudal, y el propio edificio de La Malatería albergó reuniones del Comité Revolucionario Provincial en aquellos convulsos días de octubre que dejaron en San Lázaro «escombros y cadáveres», según el testimonio que dejó Belarmino Tomás, uno de los dirigentes sindicales en aquel movimiento revolucionario.

Un barrio arrasado

Una placa en el parque de Villafría-Fuente Pelayo recuerda hoy el fusilamiento de nueve miembros de la familia Secades el 13 de octubre de 1934 a manos del Ejército de la República en la represión que siguió a la Revolución de Octubre. Apenas tres años después el sector San Lázaro-Santo Domingo fue también de los más afectados por los combates durante los quince meses que se prolongó la Guerra Civil en Oviedo hasta octubre de 1937. Las fotos en blanco y negro de aquel conflicto muestran un barrio completamente arrasado, donde no quedó edificio en pie.

Noticias relacionadas

Las antiguas escuelas del Ave María, que fueron la ubicación para la parroquia original de San Lázaro. / IRMA COLLIN

Mismo siglo pero un paisaje bien distinto llegó con las generaciones del «baby boom». En las antiguas escuelas del Ave María nació la parroquia original del barrio. Los niños se adueñaron de las calles de San Lázaro para jugar fútbol o a juegos más mixtos como el escondite o el pilla-pilla. Muchos de aquellos adolescentes vieron cambiar el barrio con la ronda sur y muchos disfrutaron al lado de casa de los grandes conciertos de San Mateo que, desde 1990 a 2007, tuvieron como escenario las pistas de atletismo, donde antes habían estado el hípico y el canódromo. Por allí pasó lo más granado del pop-rock español como «Mecano», Miguel Bosé, Nacha Pop, Manolo García, «Siniestro Total», «Ilegales», «La Oreja de Van Gogh», «Fito&Fitipaldis» o «El Canto del Loco», entre otros. La protesta de vecinos por los ruidos y los informes de Policía Local y Bomberos obligaron a llevar la música a otra parte: siguiente parada, la Ería.