Detenido un hombre sorprendido cuando trataba de asaltar un bar de Oviedo por el método del alcantarillazo

La Policía Nacional detuvo en la madrugada de este lunes a un hombre que fue sorprendido cuando trataba de robar en varios negocios del barrio ovetense de Teatinos por el método del alcantarillazo. Los hechos ocurrieron en torno a las seis de la mañana, cuando un vecino alertó a los agentes tras escuchar fuertes golpes contra las ventanas de uno de los establecimientos, concretamente el Bodegón de Teatinos.

Según relató Miguel Ángel de Dios, propietario del Bodegón de Teatinos, las cámaras de seguridad del local captaron cómo el sospechoso merodeaba por la zona antes de intentar acceder al interior del negocio. «Se ve por las cámaras como tantea la zona, levanta las ventanas y luego vuelve con una alcantarilla que levanta al lado para golpear contra los cristales de seguridad», explicó.

El hombre utilizó la tapa de la alcantarilla para golpear repetidamente las ventanas del establecimiento, que son de tipo corredera vertical, tratando de forzarlas. El ruido alertó a un vecino que avisó a la Policía. Al percatarse de la presencia policial, el individuo abandonó el lugar, aunque finalmente fue localizado y detenido.

El propietario del local denunció los importantes daños causados y la situación de inseguridad que, asegura, se vive en la zona. «El trastorno que generan es tremendo. Tienes que acercarte al negocio y encontrarte con los cristales rotos y las ventanas destrozadas», lamentó. En su caso, resultaron dañados los cristales de dos ventanas.

De Dios también señaló que el intento de robo pudo haberse producido en cualquier otro establecimiento cercano. «Fue a mi zona, pero podría haber sido cualquier otro. Hay más locales y en un negocio de hostelería de enfrente también entraron», indicó.

Los barrios de Teatinos y Pumarín están registrando en los últimos tiempos varias oleadas de robos en comercios. La Policía Nacional anunció en las últimas semanas varias detenciones relacionadas con estos hechos, aunque los asaltos continúan produciéndose. Según apuntan fuentes del sector, suelen ser cometidos por toxicómanos que buscan dinero rápido y fácil, provocando importantes destrozos en ventanas, lunas y mobiliario de los establecimientos.