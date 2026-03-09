Espectacular operativo de la Guardia Civil en Oviedo para detener a cuatro okupas investigados por robar una cadena de oro

Un amplio operativo de la Guardia Civil se saldó en la mañana de este lunes con la detención de cuatro varones de origen magrebí que residen en unas viviendas okupadas en la localidad ovetense de San Claudio, situadas justo enfrente del conocido bar Las Palmeras. La actuación se desarrolló en medio de un importante despliegue que, en un primer momento, contó también con el apoyo de varias patrullas de la Policía Local.

Cadena de oro

Según fuentes de la investigación, los residentes de estas viviendas están siendo investigados por un robo con violencia ocurrido el pasado fin de semana en el barrio del Antiguo. En concreto, se les acusa de haber arrancado una cadena de oro del cuello a un varón que trabaja como feriante, quien posteriormente denunció los hechos ante la Policía Nacional, que abrió una investigación.

Ultimátum

Las mismas fuentes señalan que varios amigos y compañeros de gremio del denunciante, llegados desde León, habrían dado un ultimátum a los ocupantes del inmueble para que devolvieran la cadena. De no hacerlo, según estas informaciones, acudirían a la vivienda para “tomarse la justicia por su mano”.

Con conocimiento de esta situación, las fuerzas y cuerpos de seguridad organizaron un operativo preventivo para evitar posibles enfrentamientos. La cita estaba fijada a las diez de la mañana, aunque alrededor de un cuarto de hora antes ya se habían desplazado hasta el lugar varios agentes de la Policía Local. Poco después se sumó un amplio despliegue de la Guardia Civil, que consiguió abortar lo que todo apuntaba que podía terminar en una reyerta.

Tras permanecer durante varias horas en la zona recabando testimonios y diferentes pruebas, los agentes decidieron finalmente trasladar detenidos a los cuatro ocupantes de la vivienda.

Noticias relacionadas

La intervención policial generó un notable revuelo en San Claudio. Decenas de vecinos y viandantes se asomaron a la calle o siguieron el operativo desde sus ventanas, atraídos por el despliegue. “No sé qué pasó, pero me espero lo peor, porque el viernes vi a un joven salir sangrando de la casa”, relataba una peatona que presenció parte de la actuación.