Fernando de la Puente, en el Club LA NUEVA ESPAÑA: «Ignacio Piñeiro creó un son en Cuba, origen del himno regional»

«Asturias, patria querida», el himno del Principado, es fruto de un proceso de ida y vuelta entre culturas. La letra surgió en La Habana, vinculada al son compuesto por el músico Ignacio Piñeiro, hijo de un emigrante de Grado, mientras que la melodía llegó desde Silesia (Polonia), traída por mineros que vinieron a las Cuencas. La canción viajó en los barcos de regreso a Asturias, donde fue adaptándose al folclore local y fusionándose con otras coplas.

Lo explicó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA el folclorista y etnógrafo avilesino Fernando de la Puente, autor de «Del Asturias patria querida y otras historias», una investigación dedicada a desentrañar los orígenes del himno. En el acto estuvo acompañado por Santiago Romero, director del Archivo de Indianos, y por Manuel Fernández de la Cera, político y profesor que fue consejero de Educación, Cultura y Deporte del Principado, autor del epílogo.

Romero definió al autor como una de las voces más destacadas en el estudio del folclore asturiano. Recordó que De la Puente es autor de numerosas publicaciones editadas tanto en México como en Asturias, fue director de la Escuela de Asturianía del Principado y actualmente es profesor en la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Oviedo.

De la Puente reconstruye el proceso por el cual una melodía y una letra, surgidas en contextos distintos, acabaron fundiéndose en una canción que hoy forma parte de la identidad asturiana. Fernández de la Cera reflexionó sobre el papel de los centros asturianos en el exterior, donde «los emigrantes mantuvieron siempre un fuerte sentimiento de pertenencia tanto a Asturias como a España». Aludió a elementos que forman parte de la historia del himno, como la importancia de la emigración moscona a Cuba o la figura de Dionisio de la Huerta, quien popularizó la melodía en 1951 al adoptarla como señal de salida del Descenso Internacional del Sella. De la Puente se definió ante todo como folclorista y reivindicó el valor del conocimiento popular: «He dedicado mi vida al folclore, a la sabiduría del pueblo», afirmó. Recordó también con emoción a algunas personas que marcaron su trayectoria, entre ellas el propio Fernández de la Cera, quien le ayudó en sus comienzos cuando, siendo muy joven, trataba de abrirse camino.

Noticias relacionadas

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta, esta tarde

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge hoy un encuentro con Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta con «Cuando el viento hable», un viaje al Santiago de la posguerra. Ángela Banzas, escritora, licenciada en Ciencias Políticas y consultora en Administración Pública, conversará con Juncal Herrero, periodista y escritora, experta en estrategia de contenidos y análisis web. Sofía, la protagonista, nace en el otoño de 1939, tras una tragedia familiar, y crece rodeada de secretos en la Galicia rural de la posguerra.