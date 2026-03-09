"Forma Antiqva" trae a Oviedo la primavera

El conjunto asturiano "Forma Antiqva" inaugura hoy (19.30 horas) en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe el XIII ciclo "Primavera Barroca". La formación de los hermanos Zapico contará con las voces de Jone Martínez, Pilar Alva-Martín, Soraya Méncid (sopranos) y Lucía Caihuela (mezzosoprano) para interpretar "Los elementos", ópera armónica al estilo italiano con libreto de autor desconocido y música de Antonio Literes estrenada en el palacio de la duquesa de Medina de las Torres en torno al año 1705.

La acción de "Los elementos", de carácter alegórico, tiene lugar entre la noche y el amanecer. En ausencia del Sol, los cuatro elementos (Aire, Tierra, Fuego y Agua) discuten por sustituir al astro rey. Ante este caos, la Aurora decide llamar al Tiempo, quien anuncia el retorno del Sol. Con su llegada, los elementos recuperan su armonía y cantan al orden recobrado.

El conjunto instrumental y vocal "Forma Antiqva" es el proyecto artístico de los hermanos Aarón, Daniel y Pablo Zapico. Creado en Langreo, hace más de dos décadas, está considerado como uno de los más importantes de la música clásica en España por su carrera artística. Con una formación variable, abordan de manera original y atrevida la práctica totalidad del repertorio de los siglos XVII y XVIII: desde la música ibérica de danza hasta las grandes obras corales de finales del Barroco, incluyendo el género operístico y la recuperación de autores como Jommelli, Hasse, Baset, Castel, Lázaro o Blas de Laserna.

Son invitados con regularidad a las principales salas del país . Tras más de una década siendo artistas del sello alemán de culto Winter & Winter, en 2025 crearon su propio sello: Zapico Records.