Giro sobre el parking del Campillín de Oviedo: Canteli pospone el proyecto hasta lograr un gran consenso

El proyecto para construir un aparcamiento subterráneo bajo el Campillín queda en suspenso, al menos de momento. El equipo de gobierno de Alfredo Canteli anunció este domingo que pospone su plan para generar estacionamiento en la zona con un ambicioso plan de reurbanización hasta lograr un acuerdo entre todos los agentes sociales y económicos del entorno. El concejal de Infraestructuras y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, subraya que la decisión responde únicamente al interés de que la iniciativa sume el mayor respaldo popular posible, sin vincularlo a la convocatoria de una manifestación convocada por la plataforma «El Campillín no se toca» para el 11 de abril. «Este gobierno no va a hacer nada sin contar con el consenso mayoritario de los vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona», garantizó.

Cuesta destaca que la actuación prevista incluye también la reurbanización de la parte baja del parque y defendió que el objetivo del ejecutivo local es explicar directamente a los residentes el alcance del plan antes de tomar cualquier decisión definitiva. «Pospondremos el proyecto de construcción del parking subterráneo y la reurbanización de la parte baja del parque hasta que no cuente con el beneplácito vecinal, que estamos seguros conseguiremos tras explicar en detalle y sin intermediarios nocivos las indudables ventajas que esa actuación supondrá para esa zona de la ciudad», señaló.

La plataforma «El Campillín no se toca» ha convocado el 11 de abril una movilización contra el proyecto

Durante el pleno ordinario celebrado el pasado martes, el también concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística defendió la necesidad de abrir un proceso de información directa con el vecindario. En esa sesión acusó a algunas organizaciones asociativas, colectivos vecinales y grupos municipales de la Corporación de trasladar mensajes que, a su juicio, no se corresponden con la realidad del proyecto y que «han contribuido a generar inquietud entre los residentes del Oviedo Antiguo»..

El edil insistió entonces en que el Ayuntamiento «nunca» impulsará una actuación urbanística que cuente con el rechazo mayoritario del barrio, aunque matizó que esa opinión debe formarse con toda la información disponible. Según explicó, el equipo de gobierno quiere exponer con detalle el contenido del proyecto en una reunión monográfica y extraordinaria del Consejo de Distrito, donde se presentarán planos, previsiones de obra y los posibles beneficios para la actividad económica y la movilidad del entorno.

El proyecto del parking del Campillín, desvelado en su día por LA NUEVA ESPAÑA, contempla la creación de un aparcamiento subterráneo de tres plantas con 380 plazas en pleno corazón de la capital asturiana. Aproximadamente la mitad de esos espacios estarían reservados para residentes del entorno, bien en régimen de compra o de alquiler, dependiendo de las condiciones que finalmente se pactasen con la empresa concesionaria.

Noticias relacionadas

Para el Ayuntamiento, que a mediados de febrero abrió un plazo de dos meses para que empresas interesadas en asumir la obra y la gestión del parking presentasen sus estudios de viabilidad, la infraestructura forma parte de una estrategia más amplia de revitalización del Antiguo. El gobierno local sostiene que la falta de estacionamiento es uno de los problemas históricos de la zona y confía en que un nuevo aparcamiento ayude a dinamizar la actividad comercial y hostelera. No obstante, Canteli y su equipo recalcan ahora que cualquier avance quedará condicionado a lograr un acuerdo amplio con el vecindario y los sectores económicos directamente afectados.