El gobierno de Oviedo se ofrece a pactar «puerta a puerta» la obra del parking del Campillín

El equipo de gobierno de Alfredo Canteli está dispuesto «a ir puerta a puerta de cada casa si hace falta» para tratar de alcanzar un acuerdo amplio sobre el proyecto de aparcamiento subterráneo planteado bajo en El Campillín. El concejal de Infraestructuras y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta, reiteró este lunes que el plan queda pospuesto «sine die» mientras no exista un respaldo claro de vecinos, comerciantes y hosteleros del barrio, a pesar de que la plataforma «El Campillín no se toca» mantiene convocada una protesta contra el proyecto para el 11 de abril, mientras que desde la oposición, PSOE e IU coinciden en valorar positivamente lo que consideran «una rectificación».

El proyecto, desvelado en su día por LA NUEVA ESPAÑA, contempla la construcción de un parking subterráneo de tres plantas y unas 380 plazas, aproximadamente la mitad destinadas a residentes del entorno. La iniciativa incluye además la reurbanización de la parte baja del parque, dentro de una estrategia municipal para revitalizar el barrio del Antiguo.

Desde la plataforma «El Campillín no se toca» consideran, sin embargo, que el anuncio municipal no cambia el fondo del problema. A su juicio, el aplazamiento es «simple humo» porque el procedimiento para estudiar la viabilidad del aparcamiento sigue abierto. El colectivo mantiene por ello la movilización convocada para el 11 de abril en defensa del parque, pero Nacho Cuesta lo niega y critica esta postura. «La intención de continuar con las movilizaciones corrobora de manera palmaria lo que tantas veces hemos denunciado, que detrás de esas pancartas no está la defensa del interés vecinal, claramente postergado, sino la confluencia de una serie de organizaciones, asociaciones vecinales y grupos políticos de extrema izquierda, que han liderado una campaña de intoxicación cuya finalidad evidente es tratar de erosionar al gobierno, oponiéndose a una actuación concebida para resolver problemas constatados», defiende el concejal, subrayando que la propuesta municipal busca acabar con el problema de la falta de aparcamiento y mejorar el entorno del parque.

Desde IU sostienen que el aplazamiento es consecuencia de «la movilización vecinal y la acción de la oposición». Su portavoz, Gaspar Llamazares, advierte de que se trata de «una rectificación a medias», mientras que el PSOE también celebró la decisión del gobierno local, que calificó como «una victoria del sentido común». El concejal Juan Álvarez afirmó que la paralización supone «un día de alegría para el movimiento vecinal» y reclamó al Ayuntamiento que confirme de forma definitiva la retirada del proyecto.