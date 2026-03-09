El original homenaje de los bomberos de Oviedo por su patrón: una grúa de 37 metros frente al HUCA para saludar a los niños hospitalizados

El cielo de Oviedo no se cubrió este lunes de humo, sino de una estructura metálica de 37 metros que desafió al viento para llevar un mensaje de esperanza. Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) celebraron a su patrón, San Juan de Dios, con una jornada donde al uniforme de faena se sumó la emoción, la música y el respeto por los que ya no están. Fue una exhibición de humanidad que traspasó el metal de los camiones.

Asistentes a la ofrenda floral en la escultura de Eloy Palacio. / Luisma Murias

La mañana arrancó con una estampa cinematográfica frente al HUCA. El despliegue de la grúa de rescate frente al área de Hospitalización Infantil detuvo el pulso del centro sanitario. No era una emergencia, sino un asalto a la tristeza. Desde la cesta, a ras de ventana, los bomberos rompieron la rutina de batas blancas y sueros.

«Hablamos con ellos por la emisora y, durante unos minutos, les arrancamos una sonrisa; se olvidaron de su situación», relataba Juan Carlos Fernández «Cuni», uno de los artífices de la maniobra. Mientras la escala saludaba desde el exterior, otros efectivos recorrían los pasillos cargados de libros y juguetes. Para los pequeños, los héroes no llevaban capa, sino casco y una recompensa tangible por su valentía diaria.

De la adrenalina la copla

El espíritu solidario se trasladó después a la residencia del ERA en la Tenderina. Allí, los bomberos demostraron que sus pulmones no solo sirven para aguantar el aire entre llamas, sino también para entonar la nostalgia. Entre pastas y cafés, el cuartel se hizo orfeón: desde el «Mi carro» de Manolo Escobar hasta un «Asturias, patria querida» que retumbó en las paredes del centro, uniendo a varias generaciones en un mismo abrazo sonoro. Los mayores, conmovidos, agradecieron el calor de quienes suelen lidiar con el frío acero.

La visita de los bomberos al HUCA. / Luisma Murias

Al mediodía, el ambiente se tornó solemne. El epicentro del homenaje se situó en el Rubín, frente a la escultura que honra a Eloy Palacio. Se cumplen diez años del fatídico incendio de la calle Uría, una herida que Oviedo aún no ha cerrado. «Este año, si cabe, lo tenemos más presente», confesaba un emocionado «Cuni», compañero de Eloy y superviviente de aquel suceso.

Bajo la mirada de la viuda del homenajeado, Marta Valle, y los hijos de la pareja, David y Luis, miembros del cuerpo depositaron flores en un silencio que solo rompía el respeto. Es la cara amarga de un oficio donde la vida de los profesionales se pone en juego en cada salida.

La jornada concluyó en el cuartel con un pincheo de hermandad. Más de 60 bomberos, entre activos y jubilados, compartieron mesa con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y el jefe de la Policía Local, Javier Lozano. Fue el colofón a un día donde el SEIS recordó que su labor no solo apaga fuegos, sino que también enciende luces en la soledad y mantiene viva la memoria de sus caídos. n